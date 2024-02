Ci risiamo: ROG Phone 8 Pro finisce male con JerryRigEverything

Non tutti sono disposti a rovinare il proprio smartphone per testarne la durabilità, e quindi ben venga qualcuno come JerryRigEverything che lo fa al proprio posto. Questa volta è toccata a ROG Phone 8 Pro, l’ultimo gaming phone marchiato Republic of Gamers di fattura ASUS, che nel suo ultimo video è stato messo alla prova nel classico test di resistenza che ha reso celebre lo youtuber all’interno della community tech.

JerryRigEverything mette a dura prova la resistenza strutturale di ROG Phone 8 Pro

Partendo dal display, un’unità LTPO AMOLED da 6,78″ Full HD+ a 165 Hz, ROG Phone 8 Pro offre resistenza Gorilla Glass Victus 2, il ché si traduce in uno schermo che inizia a graffiarsi al livello 6 della scala di Mohs con segni più evidenti al livello 7. Un risultato nella media da diversi anni, anche se modelli recenti come Samsung Galaxy S24 Ultra hanno dimostrato di saper fare di meglio. Anche graffiando in corrispondenza del sensore ID ottico sotto allo schermo, questo continua a funzionare correttamente.

Nessuna sorpresa per il frame perimetrale in metallo, che si graffia se sollecitato con una certa pressione, mentre il retro presenta una differenza dal solito look a cui ASUS ROG ci aveva abituato. Rispetto ai modelli precedenti, la serie ROG Phone 8 ha un’estetica che strizza l’occhio ai videogiocatori ma in maniera meno evidente e aggressiva, nel bene e nel male.

Dietro a questa più sobria scocca è nascosto un piccolo pannello con 341 mini-LED Matrix programmabili sul modello Pro, utile per vedere notifiche, batteria, orario e quant’altro. Inoltre, sempre sotto la scocca c’è un nuovo sistema di raffreddamento passivo al nitruro di borio composto da una scheda conduttrice a raffreddamento rapido, in combo con il dissipatore AeroActive Cooler x in confezione.

Purtroppo per ROG Phone 8 Pro non viene replicato quanto di buono visto con ROG Phone 7 Ultimate. Mi riferisco al famigerato bend test: il gaming phone ASUS non si spezza come ROG Phone 5 e ROG Phone 6, ma la sua scocca in vetro va in frantumi quando piegata, probabilmente a causa della tipologia di struttura interna adoperata dal produttore.

