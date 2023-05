ROG Phone 7 Ultimate messo a dura prova nel test di resistenza di JerryRigEverything

Il noto youtuber specializzato in test di resistenza ha finalmente messo le mani sul nuovo ROG Phone 7 Ultimate di ASUS, dopo che le precedenti generazioni di smartphone non erano state in grado di superare il “durability test” che ha reso famoso JerryRigEverything. Graffi, ammaccature e scheggiature, ma lo smartphone da gaming si è rivelato davvero un osso duro.

Graffi e ammaccature, ma ROG Phone 7 Ultimate continua a funzionare dopo le brutalità di Jerry

ROG Phone 7 Ultimate è dotato di display AMOLED da 6.78″ che lo youtuber ha voluto letteralmente brutalizzare. Nel test viene evidenziato come i graffi siano abbastanza visibili sul Gorilla Victus, ma il funzionamento del display resta totalmente inalterato. La protezione è particolarmente utile anche al sensore per le impronte digitali sotto lo schermo: nonostante una grande concentrazione di graffi, le impronte vengono riconosciute senza alcun tipo di problema.

Lo smartphone risponde bene anche al calore e alla fiamma diretta di un accendino: servono quasi una decina di secondi a contatto diretto per iniziare a vedere i primi danni sulle schermo. Ottimo invece lo chassis, che lo youtuber non è riuscito a piegare in nessun modo utilizzando soltanto la forza delle mani.

I segni più visibili, purtroppo, rimangono sulla scocca laterale e sui trigger tattili: la lama infatti lascia segni che saltano subito all'occhio in questo caso, ma il test può dirsi superato con ottimi voti vista la grande resistenza mostrata dal ROG Phone 7 Ultimate.

