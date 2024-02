iPhone pieghevole, problemi per Apple: rinvio in vista?

Se da un lato le voci attorno all’esistenza di un iPhone pieghevole si stanno intensificando, dall’altro si vocifera che i problemi produttivi potrebbero costringere Apple a rinviarne la presentazione. Sin da quando esiste, il colosso di Cupertino si è costruito una reputazione sulla sua tendenza a non accelerare mai i tempi, preferendo che le tecnologie siano mature prima di utilizzarle. Sarebbe lo stesso per gli schermi pieghevoli, da anni adoperati da Samsung, Huawei e i vari brand cinesi ma che in casa Apple faticano a trovare posto.

Il primo iPhone pieghevole sta dando grattacapi ad Apple, lancio rinviato?

Il leaker Fixed Focus Digital si è esposto sul tema, riportando voci di corridoio dalla Cina secondo cui Apple starebbe accelerando i lavori di ricerca e sviluppo sui prodotti con display pieghevoli in corso ormai dal 2016. Nonostante ciò, avrebbe riscontrato problemi con i fornitori di questo tipo di schermi, che non avrebbero passato i criteri qualitativi di Apple.

Uno di questi fornitori sarebbe ovviamente Samsung Display, da molto tempo partner di Cupertino e produttore degli schermi che troviamo sui suoi iPhone, iPad e così via. Le fonti in questione affermano che i pannelli pieghevoli forniti da Samsung “si sono rotti dopo pochi giorni” a causa dei rigorosi test svolti da Apple, che si vedrebbe quindi costretta a sospendere temporaneamente il progetto nella speranza di trovare display in linea con i suoi standard.

Forse non tutti sanno che nel dietro le quinte di Apple esisterebbero già dei prototipi di iPhone pieghevole, ma di un lancio commerciale non se ne dovrebbe parlare in questi anni. E c’è chi ipotizza che il primo foldable di Apple potrebbe debuttare per celebrare un importante traguardo storico.

