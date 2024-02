TikTok arriva su Apple Vision Pro: intrattenimento anche in realtà aumentata

Se molte app e servizi hanno deciso di snobbare il nuovo Vision Pro di Apple, c’è chi invece ha deciso di scommetterci fin da subito pubblicando la sua app nativa già nel primo mese di vita del nuovo dispositivo. Stiamo parlando di TikTok, la celebre piattaforma social per i video brevi che ha battuto tutta la concorrenza arrivando per prima sul nuovo visore per la realtà mista realizzato dall’azienda di Cupertino.

TikTok batte tutti sul tempo e presenta la sua app ufficiale per Vision Pro

Crediti: TikTok Comms

La nuova app di TikTok per Apple Vision Pro permette di sperimentare il feed Per Te in modo completamente nuovo, attraverso una visualizzazione decisamente più coinvolgente dei contenuti che caratterizzano questo particolare social network molto amato dai più giovani.

L’applicazione è già disponibile nello store di Vision Pro e può essere scaricata direttamente sul visore, in modo da iniziare a godersi subito gli stessi contenuti che possono essere visualizzati sul proprio smartphone. Un bel colpo per gli amanti di TikTok, mentre quelli di YouTube dovranno ancora attendere qualche mese.

