Apple ha già creato un iPhone pieghevole, ma ci vorrà ancora tempo

L’impressione è che la domanda non sia se vedremo mai un iPhone pieghevole bensì quando. Tutti i nomi principali nel mercato degli smartphone annoverano nel proprio catalogo almeno un modello in grado di piegarsi, eccezion fatta della società di Cupertino, che storicamente ha sempre lasciato che le proprie rivali abbracciassero le nuove tecnologie per prime per poi subentrare non appena il tutto fosse divenuto maturo abbastanza da soddisfare i suoi criteri qualitativi.

Apple al lavoro al suo primo iPhone pieghevole, esistono già i primi prototipi

Come riportano le fonti di The Information, Apple avrebbe almeno due prototipi di iPhone pieghevole, apparentemente tenuti in segreto da occhi indiscreti visto che finora non se n’era mai parlato in maniera realmente concreta. Un lavoro di ricerca e sviluppo che andrebbe avanti da oltre 5 anni, come citano le fonti vicine al progetto, specificando che quello a cui starebbe lavorando Apple sarebbe una specifica tipologia di pieghevole.

A differenza dei vari Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold, OPPO Find N e Huawei Mate X, tutti i prototipi sarebbero esclusivamente dei flip phone, quindi smartphone pieghevoli in senso verticale anziché orizzontale. Anche se esistono già dei prototipi, la produzione di massa sarebbe tutt’altro che vicina nel tempo, non essendo prevista né per il 2024 né per il 2025. Se ne riparlerebbe quindi non prima del 2026, con Apple che potrebbe comunque cambiare i suoi piani e cancellare quanto fatto finora qualora i suoi standard non venissero soddisfatti.

Apple non sarebbe del tutto convinta dell’effettiva utilità di uno smartphone pieghevole, specialmente considerato l’elevato prezzo a cui verrebbe proposto al pubblico. Ben diverso è il discorso relativo a tablet e notebook pieghevoli, verso cui la compagnia starebbe dando più priorità.

