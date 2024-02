Apple lancia il suo primo modello di AI: ecco cosa è in grado di fare

Nonostante rumor e conferme ufficiali suggeriscono che l’intelligenza artificiale di Apple verrà svelata soltanto nella seconda metà dell’anno, la compagnia guidata da Tim Cook ha pubblicato in queste ore il suo primo modello di AI per la modifica delle immagini tramite indicazioni testuali. Si chiama MLLM-Guided Image Editing (MGIE) e può essere installato in locale oppure utilizzato tramite servizi di terze parti.

Apple lancia la sua prima AI per modificare le immagini con indicazioni testuali

Crediti: Apple

Questo nuovo strumento realizzato da Apple è in grado di comprendere il contenuto di una determinata immagine e seguire le indicazioni testuali fornite dall’utente per modificarla. Per esempio, in una foto con molte persone sullo sfondo è possibile chiedere di lasciare visibile soltanto il soggetto principale.

MGIE può essere installato in locale tramite la pagina GitHub del processo, oppure testato in versione demo su Hugging Face (tuttavia la coda è lunghissima e il servizio molto lento). Apple ha dichiarato di non conoscere ancora il futuro di questa intelligenza artificiale e quali applicazioni potrà trovare nei prodotti in arrivo.

