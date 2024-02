OnePlus 13: cambio di design, si accende la speranza per un compatto

Sono due generazioni, più precisamente da OnePlus 11 in poi, che la compagnia ha deciso di perseguire una precisa identità estetica per il suo top di gamma annuale. Ma secondo il leaker Digital Chat Station, ciò potrebbe interrompersi con OnePlus 13: il futuro flagship sarebbe già in fase di test, e per l’occasione OnePlus avrebbe deciso di intraprendere un nuovo corso per il suo design.

Si prospetta una modifica al design per il futuro OnePlus 13, e si parla di smartphone compatti

Prendendo per buone le parole di Digital Chat Station, il prototipo di top di gamma OnePlus basato su Snapdragon 8 Gen 4, presumibilmente OnePlus 13, abbandonerebbe lo stile estetico di OnePlus 11 e 12. Non sarebbe più presente il cosiddetto design Deco, termine che indica il modulo fotografico rotondo posizionato in alto a sinistra, pur non specificando cosa aspettarci al suo posto. Sarebbe assente anche il frame in acciaio inox: che venga sostituito dal titanio?

Non c’è un diretto collegamento, ma questa notizia si lega a un’altra indiscrezione fatta circolare sempre da Digital Chat Station. Per la sua prossima generazione di prodotti, OnePlus starebbe valutando la realizzazione di uno smartphone compatto con schermo piatto e/o schermo con micro-curvature ai lati.

Per ritrovare uno smartphone “compatto” targato OnePlus bisogna tornare al 2017, quando OnePlus 5 aveva uno schermo con diagonale di 5,5″, scendendo ai 5″ di OnePlus X ancora più indietro nel 2015. OnePlus non è certo l’unica ad aver alimentato questo trend: tutti i brand producono ormai solo smartphone oltre i 6″, solitamente attorno ai 6,7″. È normale: il pubblico vuole batterie più grandi, SoC e fotocamere più performanti e ciò richiede più spazio rispetto all’hardware del passato.

Tuttavia, compagnie come Samsung, Apple e Xiaomi hanno in catalogo modelli un po’ più compatti: Galaxy S24 misura 6,2″, iPhone 15/15 Pro 6,1″ e Xiaomi 14 6,36″. Vedremo se OnePlus deciderà di fare lo stesso, anche se il fatto che abbia un solo top di gamma senza varianti Pro, Plus e/o Ultra non aiuta a creare diversificazione in tal senso.

