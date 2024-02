3 idee regalo tech per San Valentino su Geekmall: Ultenic D6S, iScooter iX6 e FOSSiBOT F101 Pro!

Di recente lo store Geekmall ha dato il via alle promozioni per San Valentino, con tante offerte e vari Coupon per ottenere sconti aggiuntivi. Non avete ancora trovato il regalo perfetto? Allora eccovi 3 alternative tech pensate per lui e per lei, con un trittico di prodotti in offerta a prezzo stracciato: Ultenic D6S, iScooter iX6 e FOSSiBOT F101 Pro!

Nuove occasioni Geekmall per San Valentino: 3 regali tech per ogni esigenza

La prima idea regalo per San Valentino è una soluzione adatta a tutti: Ultenic D6S è un robot aspirapolvere e lavapavimenti perfetto per chi vuole regalare un po’ di relax. A spazzare e lavare i pavimenti penserà il robottino, mentre il vostro o la vostra partner non dovranno far altro che mettersi comodi. Il dispositivo è dotato di una potenza di aspirazione di 3.000 PA mentre la tecnologia SonicTrue Vibra Mopping strofina i pavimenti ad alta velocità, per una pulizia precisa e profonda. Il robot aumenta automaticamente la potenza quando rileva un tappeto mentre i controlli tramite app permettono di gestire tutto da remoto.

Un altro regalo da non sottovalutare strizza l’occhio alla mobilità green: per chi punta al risparmio durante gli spostamenti e per gli utenti più attenti alla natura, iScooter iX6 rappresenta di certo una scelta azzeccata. Il monopattino elettrico fuoristrada è dotato di pneumatici rinforzati da 11″, un potente motore da 1.000W ed una capiente batteria da 48V 17,5Ah (per un’autonomia fino a 45 km). Le doppie sospensioni permettono di assorbire completamente gli urti, per una guida comoda in ogni occasione. Il veicolo è adatto sia alla città che alle strade più accidentate: una manna dal cielo per gli utenti più sportivi che amano le gite in montagna.

La nostra panoramica si conclude con FOSSiBOT F101 Pro, dispositivo pensato per gli amanti dell’avventura. Fare sport e attività fisica all’aperto, ma anche gire fuori porta, può non essere sicuro per il tuo smartphone. Per questo in tanti scelgono di affidarsi ad un rugged phone di riserva, un telefono dotato di una scocca ultra-resistente. In questo modo è possibile avere lo smartphone a portata di mano anche nei momenti più avventurosi, ma senza rischiare di danneggiare il tuo top di gamma. F101 Pro è un dispositivo caratterizzato da un look stiloso ed un pratico schermo secondario, posizionato sul retro. Inoltre può essere utilizzato come power bank grazie alla super batteria da 10.600 mAh con ricarica inversa!

