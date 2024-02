San Valentino Geekmall: tante offerte tech, nuovi Coupon e idee regalo sotto i 100€

Con la festa degli innamorati sempre più vicina, le occasioni per risparmiare si moltiplicano: questo è il momento giusto per un regalo tech, grazie alle offerte Geekmall dedicate alla promozione San Valentino. Fino al 14 febbraio sono disponibili tantissimi prodotti in offerta, dei nuovi Coupon tutti da riscattare ed una sezione dedicata ai migliori regali sotto i 100€!

Geekmall lancia la nuova promo per San Valentino: i tuoi regali tech in offerta con Coupon!

Crediti: Geekmall

Il nuovo evento di Geekmall vede protagonista San Valentino, la festa degli innamorati: nella pagina dedicata alla promo trovate tantissimi consigli utili per un regalo tech ma c’è di più. Lo store ha diviso i prodotti in base alla categoria preferita: ci sono idee regalo per lui, per lei, per gli amanti dello sport (con monopattini elettrici) e del fai da te (con stampanti 3D ed incisori) ed anche una sezione particolarmente ghiotta. In quest’ultima trovate tante soluzioni a meno di 100€, per un regalo di San Valentino splendido ma puntando al risparmio (ovviamente si tratta di idee tech). Inoltre sono disponibili tre nuovi Coupon da utilizzare per tutti i prodotti:

Coupon 300SVLTN : ricevi 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€

: ricevi 20€ di sconto per ordini superiori ai 300€ Coupon 100SVLTN : ricevi 10€ di sconto per ordini superiori ai 100€

: ricevi 10€ di sconto per ordini superiori ai 100€ Coupon ASVLTN4: ricevi il 4% di sconto su tutto il catalogo

L’iniziativa di Geekmall per San Valentino termina il 14 febbraio: per scoprire tutte le offerte dai un’occhiata alla pagina dedicata all’evento! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

Ed ecco anche una selezione di prodotti in sconto che diventano ancora più ghiotti grazie ai Coupon dell’evento. Abbiamo selezionato alcune idee regalo davvero niente male, come l’aspirapolvere senza fili Proscenic P11 (a soli 139€) e il monopattino elettrico fuoristrada Kukirin G2 Max.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

