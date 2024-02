Apple lancia iOS 17.4 Beta 2: tutte le novità

Apple ha pubblicato in questi giorni la seconda beta di iOS 17.4, l’aggiornamento che segnerà una svolta davvero molto importante per il modello di business del colosso statunitense in Europa. Questa nuova versione del sistema operativo, infatti, dovrà uniformarsi necessariamente alle nuove leggi del Digital Markets Act e consentire l’installazione delle applicazioni tramite marketplace di terze parti.

La seconda beta di iOS 17.4 è pronta: i cambiamenti per l’EU si avvicinano

iOS 17.4 Beta 2 è disponibile da oggi sia nel canale Developer Beta che in quello Public Beta, che permette agli utenti più curiosi di testare le ultime novità aggiunte al sistema operativo di Apple. In questa seconda beta, tuttavia, le novità visibili ad occhio nudo scarseggiano: si tratta infatti di una build che migliora l’esperienza utente risolvendo solo alcuni bug.

Con il nuovo aggiornamento, oltre alle nuove e criticatissime politiche per l’App Store in Europa, arriveranno su iPhone anche le nuove emoji, ma questa potrebbe essere una delle pochissime novità che interesserà anche gli utenti del resto del mondo (in particolar modo gli Stati Uniti).

Per scaricare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere il vostro canale Beta di riferimento per iniziare subito il download e l’installazione di questa seconda beta per iOS 17.4.

