ChatGPT: in arrivo un assistente vocale personalizzato, come Samantha di Her

Nelle ultime settimane sembra che OpenAI sia pronta a rivoluzionare nuovamente il mondo delle intelligenze artificiali, con i rumor di nuovi prodotti in arrivo che continuano a rimbalzare su internet in cerca di conferme (o smentite). Se per il momento sembra essere stato messo da parte il motore di ricerca che dovrebbe sfidare l’egomonia di Google, il protagonista dell’evente fissato per la prossima settimana potrebbe essere proprio ChatGPT ed una sua nuova funzione in grado di trasformarlo in un assistente vocale personale e personalizzabile.

ChatGPT prepara la rivoluzione anche nel mondo degli assistenti vocali

Crediti: Canva

Proprio come Samantha nel film Her (in Italia, Lei) di Spike Jonze, che diventa la migliore amica di Theodore Twombly (interpretato da Joaquin Phoenix) anche ChatGPT molto presto protebbe diventare il miglior assistante vocale in circolazione. Sia Assistant di Google che Alexa di Amazon attualmente sono limitati da un set di azioni predefinite, ma ChatGPT potrebbe stravolgere questo paradigma grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Stando agli ultimi rumor emersi in rete, infatti, OpenAI starebbe lavorando ad un nuovo companion digitale completamente personalizzabile, a cui gli utenti potranno assegnare un nome, una voce ed una personalità. Questo nuovo modello, in alcuni ragionamenti di logica, sarebbe in grado di battere addirittura GPT-4 Turbo, aggiungendo però le modalità audio-in e audio-out per la comunicazione vocale con l’utente.

Possiamo quindi pensare ad funzionamento in stile Jarvis di Iron Man, oppure KITT di Supercar, in grado di interagire con l’utente come mai nessun assistente vocale era mai riuscito a fare. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel corso dell’evento fissato da OpenAI per il 13 maggio, quindi dovremo attendere ancora pochi giorni per scoprire se questa nuova funzione sarà davvero “magia” come è stata descritta da Sam Altman.

