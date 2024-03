Google Gemini si aggiorna ed impara a navigare su Maps

Google continua senza sosta a lavorare a nuove funzionalità per Gemini, l’intelligenza artificiale che pian piano sta andando a sostituire Assistant in una forma potenziata in grado di fornire agli utenti tutto quello di cui hanno bisogno. Con l’ultimo aggiornamento, per esempio, l’AI ha imparato a riconoscere le richieste per indicazioni stradali ed interpretare immediatamente Google Maps per fornire agli utenti un collegamente diretto verso l’app di navigazione. Si tratta dell’ennesima funzionalità presa dal precedente assistente vocale e potenziare con l’intelligenza artificiale generativa.

Google Gemini richiama automaticamente Maps quando deve fornire delle indicazioni stradali

Crediti: 9to5Google

A partire da oggi, utilizzando i comandi “naviga verso” e “portami a” in Google Gemini, l’intelligenza artificiale riconoscerà automaticamente la richiesta di indicazioni ed interpellerà Google Maps per fornire un’anteprima testuale con distanza e tempo di percorrenza della strada, con un link diretto all’apertura dell’app per la navigazione con la destinazione già impostata. In questo modo gli utenti potranno subito essere pronti a mettersi in viaggio dopo una breve richiesta.

Questa nuova funzionalità può essere ovviamente utilizzata anche tramite comandi vocali, ma per il momento sembra essere disponibile solo negli Stati Uniti. Con tutta probabilità, gli utenti europei per sfruttare l’integrazione con Google Maps dovranno accettare il collegamento tra gli account di Google: una richiesta necessaria con l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA).

