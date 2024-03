Redmi Note 13 Pro+ ritorna in versione speciale per lo Xiaomi Fan Festival 2024!

Come ogni anno, il mese di aprile porta con sé l’evento dedicato al compleanno di Xiaomi: per l’occasione, la compagnia cinese ha sfornato una versione speciale in tiratura limitata di uno dei dispositivi più apprezzati. Redmi Note 13 Pro+ 5G debutta nella nuova colorazione Mystic Silver, realizzata appositamente per festeggiare lo Xiaomi Fan Festival 2024: ecco tutti i dettagli sulle novità ed il prezzo!

Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver ufficiale: è lo smartphone dello Xiaomi Fan Festival 2024

Crediti: Xiaomi

Lo Xiaomi Fan Festival 2024 è l’evento dedicato al 14° compleanno del brand: per tutto il periodo promozionale sono previsti sconti, flash sale e coupon che sicuramente faranno felici i Mi Fan. Di solito Xiaomi lancia una colorazione speciale dedicate ad uno dei suoi smartphone e quest’anno è toccato a Redmi Note 13 Pro+ 5G in versione MyStic Silver: cambia il colore, di un bell’argento metallico, ed è presente il logo del Fan Festival in basso, al centro della cover posteriore. Le specifiche restano invariate mentre è presente un unico taglio di memorie, da 12/512 GB. Ritroviamo quindi il medesimo look, un ampio schermo AMOLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz, la certificazione IP68, il Dimensity 7200-Ultra e la super ricarica da 120W, nonché la fotocamera da 200 MP.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Redmi Note 13 Pro+ 5G MyStic Silver è disponibile in offerta lancio tramite lo store ufficiale di Xiaomi: bisogna effettuare il preordine versando 10€ e in questo modo il prezzo finale sarà di 399,9€ (quindi con un risparmio di 100€ rispetto a quello di listino, ossia 499,9€). Il preordine può essere effettuato solo fino alle ore 23:59 del 1 aprile; dopodiché è possibile concludere l’acquisto entro le ore 23:59 del 4 aprile. Inoltre, con il preordine si riceverà anche il tablet Redmi pad SE in omaggio (4/128 GB)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,4 x 74,2 x 8,9 mm per 204 grammi

Colorazioni Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple

Certificazione IP68

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 1.800 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass Victus

da (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a , PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 1.800 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass Victus SoC MediaTek Dimensity 7200-Ultra a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU Mali-G610 MC4

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile

di ROM UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 120W

con ricarica rapida Connettività dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, ingresso mini-jack, speaker stereo Dolby Atmos, sensore IR

Tripla fotocamera da 200+8+2 MP f/1.65-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.65-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.2

f/2.2 Software MIUI 14 e Android 13

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le