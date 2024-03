OnePlus Nord CE 4 cambia look: immagini, specifiche e data ufficiali

Aggiornamento 14/03: OnePlus ci dà nuove informazioni sulle specifiche di Nord CE 4, le trovate nell’articolo.

A sorpresa, la compagnia cinese ha annunciato il lancio di un nuovo modello della serie Nord. L’attenzione era tutta focalizzata sul prossimo dispositivo “di punta” della famiglia e invece ecco fare capolino OnePlus Nord CE 4, con tanto di immagini e data di presentazione Global.

OnePlus Nord CE 4 ha una data di presentazione: eccolo nelle immagini ufficiali

Crediti: OnePlus

Il debutto di OnePlus Nord CE 4 avverrà, almeno all’inizio, in India: la data di presentazione è fissata per il 1 aprile e no, non si tratta di uno scherzo, anche se inizialmente non sono mancati dei dubbi al riguardo. Il nuovo medio gamma ha un look molto diverso dal precedente Nord CE 3, con una doppia fotocamera verticale accompagnata da un flash LED circolare in stile Meizu. Questo nuovo design era già apparso in precedenza sotto forma di immagini render, schemi e foto dal vivo.

Crediti: OnePlus

Il prossimo medio gamma di OnePlus sarà mosso dallo Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm, chipset a 4 nm e con una frequenza di clock massima di 2,63 GHz. Inoltre, sappiamo che avrà fino a 8 GB di RAM LPDDR4X (più altri 8 GB di RAM virtuale), 256 GB di ROM UFS 3.1 espandibile via microSD fino a 1 TB e sensore IR; i rumor aggiungono anche la presenza di un display AMOLED e una doppia fotocamera da 50+8 MP con ultra-grandangolare.

Al momento non ci sono altri dettagli ma sicuramente la compagnia cinese aggiungerà informazioni man mano che ci avvicineremo alla data d’uscita. Tornando al look dello smartphone, disponibile nelle colorazioni Dark Chrome e Celadon Marble, viene da chiedersi quale sia il legame tra quest’ultimo ed il prossimo modello della gamma Ace, visto il look identico.

Crediti: Weibo

La risposta arriva da Digital Chat Station, noto insider cinese: secondo quanto riportato dal leaker OnePlus Nord CE 4 sarà la versione internazionale di OPPO K12. Il prossimo OnePlus Ace 3V (che dovrebbe arrivare da noi come Nord 5 oppure Nord 4) presenterà quasi lo stesso design ma con un display più pregiato ed un frame perimetrale in metallo anziché in plastica.

