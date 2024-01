OPPO K12: al via i primi dettagli sul prossimo mid-range 5G

Con l’uscita della gamma Reno 11 e dei top di gamma della serie Find X7, si preannuncia un periodo di calma per l’azienda cinese. Ovviamente questo non vuol dire che OPPO non abbia più nulla da dire: e infatti ecco fare capolino i primissimi dettagli sul prossimo mid-range. OPPO K12 5G arriverà nel corso del 2024 e un noto insider cinese ha già rivelato quale sarà il chipset che troveremo a bordo del dispositivo.

OPPO K12 5G: spuntano i primissimi dettagli sul prossimo medio gamma della serie K

Crediti: OPPO

Al momento le indiscrezioni in merito al prossimo modello della serie K sono ancora scarne. Lo stesso DigitalChatStation si limita a svelare sono quale sarà il chipset che andrà a muovere il medio gamma. Stando alle parole dell’insider OPPO K12 5G avrà dalla sua il SoC siglato SM7500, ovvero lo Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm. Si tratta di una soluzione a 4 nm e fino a 2,63 GHz, forse un po’ bistrattata da parte dei produttori: il chipset ha trovato spazio solo su Honor 100 e vivo S18 fin dal debutto (avvenuto lo scorso novembre).

Per quanto riguarda OPPO K11, si tratta di un telefono dotato di uno schermo OLED da 6,7″ a 120 Hz, un SoC Snapdragon 782G, ricarica da 100W e una fotocamera principale da 50 MP con un sensore IMX890 (visto a bordo di tanti top di gamma e dispositivi di fascia alta) dotato di stabilizzazione OIS.

K11 – Crediti: OPPO

Perché OPPO K12 è un dispositivo “importante” per noi occidentali? La risposta è semplice: l’attuale K11 è un rebrand di OnePlus Nord CE 3 (con alcune modifiche). Di conseguenza le indiscrezioni in merito al prossimo modello della serie K potrebbero nascondere delle anticipazioni sul futuro dispositivo della serie Nord CE.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le