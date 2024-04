Redmi 13 5G in arrivo: Global sarà di POCO, specifiche svelate

Tra i prossimi budget phone di Xiaomi ci sarà Redmi 13, telefono 4G che si preannuncia abbastanza basilare (e quindi economico, la cosa ha i suoi vantaggi). Tuttavia ora sono emersi dettagli su un’ulteriore aggiunta: la compagnia di Lei Jun lancerà anche Redmi 13 5G, dispositivo votato al nuovo standard di connettività e in arrivo anche con il brand POCO.

Redmi 13 5G e POCO M7 Pro 5G: cosa sappiamo sui prossimi budget phone di Xiaomi

Redmi 12 5G – Crediti: Redmi

Purtroppo design e specifiche del prossimo Redmi 13 5G sono ancora incerti: tuttavia, secondo alcune indiscrezioni potremmo trovare nuovamente lo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, soluzione basilare vista a bordo di Redmi 12 5G (4 nm, 2 x 2.2 GHz A78 + 6 x 2.0 GHz A55, GPU Adreno 613), così come una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida potenziata da 18W a 33W.

Il telefono avrebbe il nome codice breeze e la sigla interna N19 e sarebbe già stato certificato per vari paesi con i numeri di modello 2406ERN9CI, 2406ERN9CC e 24066PC95I. I primi due fanno riferimento a Redmi (India e Cina) mentre la terza sigla riguarda un telefono POCO (India).

Il precedente Redmi 12 5G ha avuto varie incarnazioni: il dispositivo è arrivato in Italia sotto la bandiera di Redmi mentre in alcuni mercati è stato presentato come POCO M6 Pro 5G. Di conseguenza si ipotizza che il prossimo Redmi 13 5G arriverà anche come POCO M7 Pro 5G; resta da vedere come farà capolino in Italia e in Europa, se come un dispositivo della costola di Xiaomi oppure con POCO. Al momento le uniche certificazioni avvistate riguardano India e Cina, quindi siamo in attesa di saperne di più.

