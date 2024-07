Xiaomi 15 & 15 Pro: cosa possiamo aspettarci dai prossimi flagship?

Nonostante il debutto non sia dietro l’angolo le indiscrezioni sui prossimi smartphone top di gamma di Xiaomi si fanno sempre più insistenti. In questo approfondimento facciamo il punto della situazione, in modo da avere chiaro che cosa ci aspetta con i futuri Xiaomi 15 e 15 Pro: ecco tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (ovviamente grazie ai leak).

Xiaomi 15 e 15 Pro: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi top di gamma

Design e display

Xiaomi 14 – Crediti: Xiaomi

Non ci sono ancora foto né render che mostrano il design dei nuovi Xiaomi 15 e 15 Pro, quindi la back cover resta un mistero. Nonostante ciò le cose non dovrebbero cambiare per la parte frontale: Xiaomi 15 avrebbe uno schermo piatto ed una scocca con bordi dritti mentre la versione 15 Pro monterebbe un pannello Micro Quad Curved, pare con cornici sottilissime e simmetriche (di soli 0,6 mm, contro gli 1,8 mm di 14 Pro). Mancano le dimensioni, ma dovrebbe trattarsi di una soluzione TCL CSOT in 2K. La versione standard non si discosterebbe da Xiaomi 14: dovremmo ritrovare un pannello OLED LTPO da 6,36″ 1.5K+(2.670 x 1.200 pixel) con refresh rate 1-120 Hz.

Non vi è ancora certezza, ma si parla anche di una gradita novità per quanto riguarda la sicurezza: sia Xiaomi 15 che 15 Pro dovrebbero offrire un lettore d’impronte digitali a ultrasuoni (prodotto da Goodix). Si tratta di una funzione vista in tante occasioni su smartphone Samsung, ma anche vivo e iQOO, ed è in grado di offrire un livello di sicurezza maggiore rispetto al lettore solito.

Xiaomi 14 Pro – Crediti: Xiaomi

Come funziona il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Infatti il classico lettore d’impronte ottico illumina il polpastrello e utilizza una piccola fotocamera per inquadrarlo e confrontarlo con quello registrato nel dispositivo. Il lettore d’impronte ad ultrasuoni utilizza questi ultimi per creare una mappa 3D del polpastrello. I vantaggi sono palpabili: non solo una maggiore sicurezza ed affidabilità, ma funziona anche col dito umido o bagnato; inoltre lo sblocco solitamente più rapido e non necessita che lo schermo sia molto illuminato affinché funzioni, evitando il fastidio della luminosità che si alza in contesti poco illuminati (ad esempio al cinema o quando si è a letto).

Specifiche tecniche

Ormai sembra scontato dirlo: le specifiche tecniche dei nuovi top di gamma Xiaomi 15 e 15 Pro seguiranno la solita tradizione, con l’ultima soluzione di punta prodotta da Qualcomm. Stiamo parlando dello Snapdragon 8 Gen 4, in arrivo ad ottobre e addirittura un’esclusiva temporale dei prossimi Xiaomi (secondo i leak). Si tratterà del primo SoC del chipmaker realizzato con processo produttivo a 3 nm (da TSMC), pare con una frequenza di clock massima della CPU di ben 4,26 GHz (contro i 3,3 GHz dello Snapdragon 8 Gen 3). Tra le novità troveranno spazio il nuovo modem 5G Snapdragon X80 (con il supporto alla comunicazione satellitare NB-NTN, Narrowband Non-Terrestrial Network), le memorie RAM di ultima generazione LPDDR6 e i core proprietari Qualcomm Oryon.

A proposito di memorie, ci sarebbero tagli fino a 16 GB di RAM e fino ad un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione. Si vocifera poi di batterie più capienti, che sul modello Pro dovrebbe salire da 4.880 a 5.400 mAh seppur a fronte di una ricarica rapida che da 120W scendere a 100W, assieme a una wireless a 50W.

Fotocamera

Similmente a quanto visto con la scorsa generazione, anche la serie 15 dovrebbe fare affidamento su una tripla fotocamera da 50+50+50 MP, con ultra-grandangolare, lenti Leica dall’apertura ampia e delle differenze tra il modello base e il fratello maggiore. Xiaomi 15 avrebbe dalla sua un semplice telemacro 3x mentre il modello 15 Pro sarebbe il solo con un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico superiore a 3X e anch’esso capacità macro e con sensore Sony IMX882 da 1/1,95″.

Sia Xiaomi 14 che 14 Pro sono dotati del sensore Light Hunter 900 targato OmniVision da 1/1.31″ e 1,2 µm. Si vocifera che, contrariamente alla scorsa generazione, Xiaomi 15 Pro potrebbe anch’esso avere un sensore da 1″, forse l’OmniVision OV50K, anche se non è da escludere che Xiaomi 15 Ultra possa avere un altro sensore, magari Sony come il LYT-900. Inoltre, si dice che questa volta l’apertura variabile sarebbe un’esclusiva del modello Ultra.

Xiaomi 15 – Scheda tecnica

dimensioni /

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass /, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a / nit

C8 a da (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass /, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a / nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 16 GB di RAM LPDDR6

di RAM LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria /

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con Light Hunter (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti Leica , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 3X e macro

(f/???) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti , OIS, ultra-grandangolare, con zoom ottico 3X e macro selfie camera da / MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 15 sotto forma di HyperOS

Xiaomi 15 Pro – Scheda tecnica

dimensioni /

certificazione IP68

display Micro Quad Curved TCL CSOT OLED LTPO a 12 bit da ???″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a / nit

TCL CSOT a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a / nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 16 GB di RAM LPDDR6

di RAM LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria /

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con Light Hunter (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti Leica , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio con zoom ottico superiore a 3X e macro

(f/???) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti , OIS, ultra-grandangolare, con zoom ottico superiore a 3X e macro selfie camera da / MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 15 sotto forma di HyperOS

Quando esce Xiaomi 15/15 Pro – Prezzo e disponibilità

La data di presentazione di Xiaomi 15 e 15 Pro non è stata ancora confermata e bisognerà pazientare. Quasi sicuramente il debutto avverrà subito dopo il lancio dello Snapdragon 8 Gen 4: stando ai leak l’uscita dei flagship sarebbe prevista verso metà ottobre 2024. Per quanto riguarda il prezzo della serie Xiaomi 15 purtroppo per ora non ci sono cifre; nonostante ciò si parla di un aumento di prezzo anche se per ora non ci sono dettagli in merito all’entità di quest’ultimo. Ricordiamo che Xiaomi 14 è stato lanciato in Italia nelle versioni da 12/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a 999,9€ e 1.099,9€. Il modello 14 Pro non è arrivato alle nostre latitudini; vedremo se anche quest’anno Xiaomi riproporrà questa separazione.

