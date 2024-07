NovaMile KickScooter N20 Pro è il monopattino elettrico agile e veloce: oggi a soli 229€

Le nostre città sono sempre più invase dai monopattini elettrici che si propongono sempre più come una valida alternativa all’auto per gli spostamenti brevi. Evitare il traffico e risparmiare i soldi della benzina e del parcheggio sono i motivi che stanno convincendo sempre più persone ad adottare questa soluzione. Se anche voi non vedete l’ora di saltare in sella ad un monopattino di nuova generazione, oggi con NovaMile KickScooter N20 Pro abbiamo proprio l’offerta che fa al caso vostro!

NovaMile KickScooter N20 Pro: motore da 650W e pneumatici Honeycomb per spostarsi in velocità

Crediti: NovaMile

NovaMile KickScooter N20 Pro è un monopattino elettrico dotato di motore da 650W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h con una pendenza del 15° e supportando un peso massimo di 120 Kg. Questa soluzione è ideale per gli spostamenti brevi come possono essere quelli tra casa e lavoro oppure casa e scuola, dato che la batteria da 360 Wh garantisce un’autonomia di 30 Km.

Il monopattino offre un design pieghevole per essere trasportato facilmente anche nel bagagliaio della macchina, mentre gli pneumatici da 8.5″ permettono di affrontare facilmente le strade cittadine e i dossi che spesso le caratterizzano. Sul manubrio è presente un display LED che mostra tutte le informazioni più importanti, come la velocità, la modalità d’uso e l’autonomia residua.

NovaMile KickScooter N20 Pro è disponibile oggi al prezzo di 229€, grazie all’offerta lampo di Cafago che lo sconta del 62%. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita.

