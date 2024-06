Redmi 13 4G ufficiale: il nuovo low-budget arriva anche in Europa

La costola di Xiaomi aggiunge una novità budget-friendly, Redmi 4G, con un occhio sia agli utenti che cercano un dispositivo completo ed economico che ai Mi Fan che puntano alla fascia low cost. Affianca il più costoso Redmi 13 5G, proponendosi come un modello economico destinato a chi non fosse interessato alla connettività di ultima generazione.

Redmi 13 4G annunciato ufficialmente: ecco le novità del budget phone, anche in Europa

Redmi 13 4G ha un look quasi identico a quello del predecessore, seppur con piccole differenze nel layout della fotocamera, dove il flash LED è incorporato nel modulo circolare. Frontalmente c’è uno schermo con punch hole centrale, si tratta di un pannello LCD da 6,79″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 396 PPI e refresh rate a 90 Hz. Tra le altre caratteristiche abbiamo una batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33W, una fotocamera da 108 MP con sensore di profondità e una frontale da 13 MP, Android 14 con HyperOS e un lettore d’impronte digitali posizionato di lato.

Per quanto riguarda il chipset c’è l’inedito SoC MediaTek Helio G91 Ultra con CPU octa-core (Cortex-A75 + Cortex-A55) e GPU Mali-G52 MC2, affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di ROM eMMC 5.1 espandibile con microSD fino a 1 TB. Completano la connettività il supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS e USB-C (manca l’NFC), il tutto in dimensioni di 168,6 x 76,3 x 8,2 mm per 199 grammi.

Disponibile nelle tre colorazioni Nero, Azzurro e Rosa, Redmi 13 4G è disponibile in Europa al prezzo di 199,99€ per la variante da 6/128 GB e 229,99€ per quella da 8/256 GB.

