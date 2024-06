Lenovo Tab Plus ufficiale in Italia: intrattenimento top con 8 speaker JBL e display 2K

Il nuovo tablet Lenovo dedicato all’intrattenimento offre un’esperienza immersiva al top, ad un prezzo contenuto: Lenovo Tab Plus arriva in Italia con un audio di eccellenza grazie a otto speaker JBL con struttura a matrice Hi-Fi Dolby Atmos ed uno schermo da 11,5″ in 2K per immagini vivide e un supporto regolabile per la massima comodità in ogni situazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultima novità del brand.

Lenovo Tab Plus debutta in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Lenovo

Come anticipato anche in apertura, Lenovo Tab Plus offre un’esperienza votata all’intrattenimento che abbina potenza sonora a un display 2K da 11,5″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo schermo certificato TUV garantisce il contenimento dell’emissione di luce blu e assenza di sfarfallio, assicurando un comfort ottimale degli occhi. Per portare l’esperienza di intrattenimento in ogni situazione, il tablet offre una capiente batteria da 8.600 mAh che consente fino a 12 ore di streaming e una ricarica rapida da 45W che raggiunge la piena potenza in soli 90 minuti.

Crediti: Lenovo

Il nuovo tablet di Lenovo è alimentato da un processore MediaTek Helio G99, offre fino a 256 GB di memoria interna con la possibilità di espansione tramite scheda Micro SD ed è resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP52. Dispone di una modalità di Immersive Reading integrata che mitiga i colori dello schermo per simulare la matrice di colori delle pagine di un libro e può trasformarsi in una cornice digitale per visualizzare i nostri scatti o l’orologio impostando questi template in modalità Standby. La modalità Standby si attiva automaticamente quando Lenovo Tab Plus non è in uso o si sta caricando in landscape mode con il supporto.

Crediti: Lenovo

Il dispositivo è dotato di un suono stereo nitido da 26W grazie alla presenza di otto speaker Hi-Fi JBL, tra cui quattro tweeter a matrice e quattro woofer balanced force alloggiati in 4 casse per un totale di 22cc. Inoltre, supporta Dolby Atmos e l’audio ad alta risoluzione a 24 bit e frequenza a 96 kHz quando si utilizzano le cuffie. Tab Plus si trasforma in un altoparlante Bluetooth per un’esperienza audio senza interruzioni ovunque. Per la massima personalizzazione sonora, è dotato di un controllo del volume dell’app gestito direttamente dall’utente che permette di adattare le impostazioni audio; il tablet aumenta automaticamente il volume quando sono in utilizzo le app di musica o i podcast preferiti, si può abbassare il suono quando ci si sposta ad un browser, e altro ancora.

Crediti: Lenovo

La compagnia asiatica ha anche confermato la presenza di 2 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza (quindi fino a giugno 2028); presente la possibilità di usufruire di Lenovo Premium Care per il supporto tecnico personalizzato e Lenovo Accidental Damage Protection One per la sicurezza contro cadute accidentali o versamenti. Il tablet è compatibile con Lenovo Tab Pen Plus, il caricabatterie da muro USB-C Lenovo da 68W, la tastiera wireless multi-dispositivo Lenovo e una custodia protettiva realizzata con materiale Dupont Tyvek e pelle PU. Il nuovo Lenovo Tab Plus è disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 20 giugno, al prezzo di partenza di 279€.

