Basta perdere le chiavi! Con questi tracker Bluetooth a meno di 4€ saprai sempre dove sono

Se siete tra quelle persone che spesso e volentieri perdono le chiavi, dimenticano il portafoglio oppure non riescono mai a trovare gli oggetti più importanti, questo pack da 4 tracker Bluetooth F01 oggi in offerta su TomTop potrebbe proprio fare al caso vostro. Grazie alla compatibilità con iPhone e iOS, infatti, questi dispositivi possono essere attaccati agli oggetti indispensabili per sapere sempre dove sono.

Il pack da 4 tracker Bluetooth F01 oggi costa meno di 15€!

Crediti: 01

I tracker Bluetooth F01 sono compatibili con il sistema “Trova il mio dispositivo” di Apple (con certificazione MFI) e consentono di tener sempre traccia della posizione degli oggetti a cui vengono collegati. Se siete soliti perdere le chiavi di casa, per esempio, potrete attaccare questo tracker al portachiavi per conoscere sempre la posizione esatta (e non rimanere mai più bloccati fuori alla porta). Questi tracker, infatti, sono grandi appena 6 centimetri, perfetti per essere collegati in modo discreto a qualsiasi oggetto.

Il modello F01, inoltre, è dotato di un piccolo speaker che emette un suono quando si abilita la ricerca, in modo da aiutarci a ritrovare quanto prima il dispositivo. Il tracker è alimentato da una classica batteria CR2032 che grazie ad un assorbimenti energetico bassissimo potrà durare addirittura fino a 10 mesi, prima di dover essere sostituita.

Il pack da 4 tracker Bluetooth F01 oggi è in offerta su TomTop al prezzo di 14.87€, vale a dire appena 3.70€ per ogni dispositivo. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è totalmente gratuita.

