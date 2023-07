OnePlus Nord CE 3 5G ufficiale: AMOLED a 120 Hz, 80W di ricarica e 50 MP con OIS

La gamma Nord si amplia con ben due modelli: non solo il terzo capitolo della serie regolare (presentato in Italia) ma anche un'aggiunta per la famiglia CE. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di OnePlus Nord CE 3 5G, medio gamma dal look stiloso, dotato di buone specifiche tecniche ed un prezzo conveniente. L'unico intoppo è che al momento è ufficiale solo in India, quindi dovremo pazientare ancora un po'.

OnePlus Nord CE 3 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: OnePlus

Il nuovo arrivato della gamma Nord ricalca quanto visto con gli altri modelli, in fatto di stile. Abbiamo due moduli fotografici rialzati (contenenti tre sensori), un flash LED a filo con la scocca, forme squadrate ed un ampio schermo con punch hole (centrale). OnePlus Nord CE 3 5G offre un display Fluid AMOLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il lettore d'impronte è integrato sotto il pannello ma manca l'Alert Slider (presente invece a bordo del modello Nord 3).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: OnePlus

Le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3 sono basate sullo Snapdragon 782G, con modem 5G, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 5.000 mAh mentre la ricarica rapida si spinge fino a 80W. Il resto del comparto presente il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e Android 13 lato software (tramite OxygenOS 13).

Crediti: OnePlus

Anche a questo giro abbiamo una grande attenzione al comparto fotografico, ben posizionato per la fascia di prezzo. Il dispositivo monta una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore principale IMX890, stabilizzazione ottica OIS, ultra-wide IMX355 con FOV 112° ed una lente macro (da 4 cm di distanza). All'interno del punch hole è presente una selfie camera da 16 MP.

OnePlus Nord CE 3 5G – Prezzo e uscita

Il nuovo OnePlus Nord CE 5G debutta nel solo mercato indiano al prezzo di circa 301€ al cambio attuale, per la versione da 8/128 GB. È presente anche la variante di punta, con 12/256 GB, in questo caso a circa 323€ al cambio. Il dispositivo è stato lanciato insieme al modello Nord 3 ma, come specificato poco sopra, solo in India.

Non sappiamo ancora se OnePlus Nord CE 3 5G arriverà in Italia ma non è da escludere: in fondo abbiamo avuto sia Nord CE 3 Lite che il precedente Nord CE 2, quindi sembra plausibile immaginare che vedremo anche questo modello.

