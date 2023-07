OnePlus Nord 3 ufficiale in Italia: lo smartphone dell’estate è servito

La gamma Nord si arricchisce con un nuovo membro, dal look fresco e giovanile: lo smartphone dell'estate è servito e si chiama OnePlus Nord 3 5G, ora disponibile in Italia. Ecco tutti i dettagli, compresi il prezzo per il nostro paese e le varie occasioni per risparmiare fin dal debutto!

OnePlus Nord 3: caratteristiche e prezzo in Italia | Ufficiale

Crediti: OnePlus

L'ultimo OnePlus Nord 3 5G segue la scia del modello CE 3 Lite, con fotocamere sprovviste di un modulo: queste emergono direttamente dalla scocca e sono affiancate da un flash LED a filo con il corpo. La colorazione nera è quella sobria e “seria” mentre la versione Green è decisamente più estiva, ma senza essere troppo appariscente. Il dispositivo ha uno spessore di 8.15 mm ed un peso di 193,5 grammi ed è dotato di un ampio schermo Fluid AMOLED a 10 bit da 6,74″ con risoluzione 1.5K+ e frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz.

Crediti: OnePlus

Lo schermo ospita un lettore d'impronte integrato mentre lateralmente trova spazio l'Alert Slider, utile per passare rapidamente tra le modalità Suoneria/Vibrazione/Silenzioso. Similmente a OnePlus Nord 2, anche in questo caso ritroviamo un chipset MediaTek. Tuttavia si fa un grande passo avanti con il Dimensity 9000, soluzione octa-core fino a 3,05 GHz con GPU Mali G70, 8/16 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 80W.

La fotocamera si basa sul sensore principale IMX890 di Sony (da 50 MP) con stabilizzazione ottica OIS, accompagnata da un ultra-wide da 8 MP (IMX355) ed un modulo macro da 2 MP. Frontalmente, nel foro del display, abbiamo una selfie camera da 16 MP.

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus Nord 3 è stato lanciato in Italia al prezzo di partenza di 449€ per la versione da 8/128 GB. La variante top da 16/256 GB viene proposta invece a 549€. Entrambi i tagli saranno disponibili all'acquisto dal 12 luglio. Inoltre per tutto il mese sarà attiva la promozione lancio, in esclusiva sullo store ufficiale: il modello superiore (da 16/256 GB) è in sconto a 499€ fino al 31 luglio. Per concludere vi ricordiamo che fino al 21 luglio è possibile ricevere in regalo la stampante Fujifilm INSTAX.

