OnePlus Nord 3: scheda tecnica, prezzo e uscita

Ormai la serie Nord è diventata uno dei punti cruciali della politica della compagnia cinese, e il nuovo dispositivo principale della serie Nord è uno dei modelli di punta del suo catalogo. Con OnePlus 11 la compagnia è tornata a far parlare di sé in positivo nella fascia alta, e il compito dell'ultimo capitolo della famiglia Nord è consolidare quanto di buono fatto nella fascia mid-range. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di OnePlus Nord 3 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus Nord 3 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: OnePlus

In linea con i leak iniziali, OnePlus Nord 3 non è un modello veramente inedito bensì un rebrand di OnePlus Ace 2V. Lo smartphone presenta un look che si discosta dalla precedente generazione, adottando un nuovo modulo fotografico ispirato a modelli come Nord N20 e Nord CE 3. Non manca l'iconico Alert Slider, con cui l'utente può switchare rapidamente fra i profili audio dello smartphone, per una scocca disponibile in due colorazioni (Black e Green)

Frontalmente, poi, c'è uno schermo con punch-hole centrale: Nord 3 è dotato di un pannello flat AMOLED da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.080 pixel) con densità di 451 PPI, refresh rate fino a 120 Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima di 1.450 nits. La scocca misura 162,6 x 75,1 x 8,2 mm per un peso di 193,5 grammi e il vetro offre una protezione Asahi Glass.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Essendo rebrand della serie Ace, OnePlus Nord 3 adotta una configurazione tecnica di più alto profilo: sempre basata su piattaforma MediaTek, dal mid-range Dimensity 1200 si passerà al Soc di punta Dimensity 9000. Con processo TSMC a 4 nm, il chipset contiene una CPU octa-core (1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Mali-G710 MC10, oltre a 8/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di archiviazione UFS 3.1 non espandibile. C'è poi la batteria, un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC che passa da 65W a 80W.

Nelle scorse settimane il dispositivo è stato avvistato su Geekbench con la sigla CPH2491: ecco i primi benchmark pubblicati.

La connettività include il supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e una porta USB-C. La parte software vede protagonista Android 13 con la OxygenOS 13.1.

Per la fotocamera troviamo un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare Sony IMX355 da 112° e macro; c'è anche una selfie camera punch-hole Samsung 3P9 da 16 MP f/2.4. Rispetto a Ace 2V cambia il sensore primario, che passa dall'OmniVision OV64B al Sony IMX890 di OnePlus 11/Ace 2.

OnePlus Nord 3 – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,6 x 75,1 x 8,15 mm per 193,5 grammi

Display AMOLED Flat da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star2, protezione posteriore Gorilla Glass 5

da (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star2, protezione posteriore Gorilla Glass 5 Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 9000 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Mali-G710 MP10

8/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.7-2.2-2.4 con IMX890, OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro

f/1.7-2.2-2.4 con IMX890, OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro Selfie camera S5K3P9SP04 da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 13 con OxygenOS 13

OnePlus Nord 3 – Prezzo e uscita

La presentazione di OnePlus Nord 3 5G è avvenuta il 5 luglio 2023: il nuovo arrivato ha debuttato in Italia (con la stampante per smartphone Fujifim INSTAX come bonus preordine) al prezzo di 449€ (8/128 GB) e 549€ (16/256 GB). Entrambi i tagli sono disponibili all'acquisto dal 12 luglio. Inoltre, fino al 31 luglio è attiva la promo lancio dedicata al modello superiore (da 16/256 GB), in sconto a 499€.

