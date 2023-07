Huawei P60 Pocket: un noto leaker ne svela le novità

Non è ancora detto che si chiamerà effettivamente Huawei P60 Pocket, ma effettivamente la compagnia cinese ha in cantiere un nuovo smartphone pieghevole sotto forma di flip phone. Almeno secondo le parole dei leaker, il ché è un'ipotesi piuttosto plausibile visto che Huawei ha già all'attivo due modelli anche commercializzati fuori dalla Cina (avete visto la nostra recensione di P50 Pocket?).

Le novità di Huawei P60 Pocket sono state rivelate dai leaker: ecco cosa aspettarci

Crediti: Huawei

La notizia è stata fatta circolare da Digital Chat Station su Weibo, con un post che rivela alcune delle novità che dovremmo ritrovare sul prossimo flip phone di fattura Huawei. Secondo il leaker, lo smartphone sarebbe dotato di uno schermo interno con PWM Dimming ad alta frequenza, anche se non è dato sapere se sarà più alto dei già elevati 1.440 Hz del P50 Pocket, specialmente dopo le critiche ai numeroni rivolte contro Honor. In ogni caso, una frequenza così alta fa sì che lo schermo affatichi meno la vista, come spiegato in questo articolo.

Il leaker prosegue, affermando che sarà un prodotto dal design sottile e leggero e che soprattutto avrà uno schermo esterno più grande, senza però sbilanciarsi in informazioni più specifiche. L'amperaggio della batteria è invece noto, e da 4.000 mAh salirebbe a 4.520 mAh, e anche la ricarica salirebbe da 40W a 66W. Nessuna parola sul chipset, anche se mi aspetto un SoC Qualcomm 4G per i soliti limiti del ban USA, per uno smartphone che dovrebbe essere lanciato con la serie Huawei Mate 60.

