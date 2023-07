L’IA arriva anche sulle biciclette: ChatGPT diventa un copilota

L'adozione dell'intelligenza artificiale si sta espandendo praticamente in ogni settore, incluso quello della mobilità elettrica. Avreste mai pensato che una bicicletta potesse essere affiancata da un copilota alimentato da ChatGPT? L'azienda cinese Urtopia ha messo insieme l'IA di OpenAI e la sua migliore e-bike per creare la bicicletta elettrica del futuro.

Urtopia e ChatGPT insieme per creare la e-bike più intelligente di sempre

La biciclette elettriche di Urtopia sono dotate di un display con cui il ciclista può interagire vocalmente per attivare le frecce, oppure regolare l'intensità della pedalata assistita. Tuttavia, l'azienda cinese ha colto l'occasione per integrare nel sistema operativo ChatGPT, creando in questo modo la prime e-bike davvero intelligente.

I modelli Carbon One e Chord sono dotati di GPS, una funzione che torna molto utile all'integrazione con l'intelligenza artificiale. ChatGPT, infatti, può suggerire quali sono i percorsi migliori da seguire, oppure quali sono i migliori luoghi da visitare oppure posti in cui riposare e fare una pausa.

Le biciclette sono anche dotate di altoparlante Bluetooth, quindi l'intelligenza artificiale può creare delle playlist personalizzate in base al momento, oppure all'andamento della pedalata. Funzione fondamentale anche quella di poter ricevere informazioni in tempo reale sul meteo, in modo da evitare brutte sorprese.

L'intelligenza artificiale di OpenAI non smette di stupire in quanto a versatilità: sono sempre di più gli utilizzi “poco convenzionali” che le grandi aziende stando implementando grazie nei propri prodotti grazie a ChatGPT, come la provocazione del Portogallo che vorrebbe utilizzare l'IA per rispondere al 112. Se questo è solo l'inizio, nel giro di qualche mese se ne vedranno sicuramente delle belle.

