Umeiqi M1-D è il monopattino elettrico per affrontare ogni strada e costa la metà

Il monopattino elettrico Umeiqi M1-D è un modello fuoristrada perfetto per scorrazzare in mezzo alla natura: se siete amanti delle gite fuori porta e della montagna, allora avete trovato un valido alleato, ora in sconto a metà prezzo su GShopper. E con la spedizione EU gratis, le cose si fanno ancora più vantaggiose!

Umeiqi M1-D scende di prezzo su GShopper: il monopattino elettrico è in sconto oltre il 50%

Equipaggiato con un potente motore da 500W, vari ammortizzatori e pneumatici fat da 10″, il monopattino elettrico Umeiqi M1-D è in grado di sfidare salite con una pendenza fino a 30° e di attraversare anche strade sterrate. Un modello fuoristrada perfetto per gli amanti dell'avventura, alimentato da una batteria capiente. Oltre ad avere una struttura robusta e fari per illuminare la notte, il veicolo presenta anche una pedana illuminata con LED colorati (verde, rossi o blu).

Un tocco tamarro che non guasta e grazie al corpo pieghevole basta un attimo per “chiudere” il monopattino ed infilarlo in auto. Sul manubrio trova spazio anche un pratico display LCD per visualizzare comodamente velocità e autonomia.

Il monopattino elettrico fuoristrada Umeiqi M1-D è disponibile in offerta lampo su GShopper con uno sconto del 53%: il prezzo scende a soli 411€, con un super risparmio e la spedizione gratis direttamente dall'Europa. Un'occasione imperdibile per gli utenti in cerca di avventure in mezzo alla natura!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a GShopper!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le