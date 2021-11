MediaTek Dimensity 9000 ufficiale: è il primo a 4 nm e Redmi sarà tra i primi ad utilizzarlo

Mentre aspettiamo il lancio della prossima soluzione high-end di Qualcomm – lo Snapdragon 898 o 8 Gen 1 – MediaTek si porta avanti ed annuncia il Dimensity 9000. Si tratta del primo chipset per smartphone al mondo realizzato a 4 nm e promette prestazioni al top per i futuri dispositivi; nel frattempo Redmi ha già annunciato che qualcosa bolle in pentola.

MediaTek Dimensity 9000: tutto sul primo chipset per smartphone a 4 nm

Il nuovo chipset di punta di MediaTek, chiamato Dimensity 9000, punta a sfidare a viso aperto Qualcomm e Samsung grazie ad una serie di migliorie di tutto rispetto. Il SoC è il primo al mondo realizzato a 4 nm tramite TSMC ma è anche il primo ad utilizzare la nuova architettura v9 di ARM. In termini di specifiche, abbiamo un singolo core Cortex-X2 con una frequenza di clock massima a 3.05 GHz, accompagnato da tre core Cortex-A710 a 2.85 GHz e quattro core Cortex-A510 a 1.8 GHz. Passando invece alla GPU troviamo una soluzione ARM Mali-G710 a 10 core.

Altra chicca riguarda l'APU di quinta generazione, equipaggiata con un totale di sei core per le massime prestazioni in termini di elaborazione AI. Non manca il supporto alla RAM LPDDR5X (fino a 7.500 Mbps) e a display Full HD+ fino a 180 Hz di refresh rate. A detta della compagnia asiatica, il nuovo Dimensity 9000 offre miglioramenti notevoli in termini di prestazioni (si parla di una capacità quattro volte superiore a quella dell'attuale modello di punta), con migliorie anche per quanto riguarda l'efficienza energetica.

Per la parte fotografica abbiamo un ISP HDR a 18 bit in grado di effettuare riprese in 4K HDR utilizzando fino a tre sensori contemporaneamente oppure un singolo modulo fino a 320 MP. Lato connettività è presente il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3; il modem 5G è integrato ed offre performance in download fino a 7 Gbps.

The first batch of manufacturers equipped with MTK Dimensity 9000 include vivo, realme, Xiaomi, OPPO, Samsung, Motorola and OnePlus. — Ice universe (@UniverseIce) November 19, 2021

Passando invece ai primi smartphone che avranno a bordo il nuovo MediaTek Dimensity 9000, ovviamente il debutto è atteso per il primo trimestre del 2022. Redmi ha già confermato che utilizzerà il chipset top, presumibilmente con la serie K50. Secondo il leaker IceUniverse si uniranno alla festa anche altri nomi noti come Xiaomi, Realme, OPPO, vivo, OnePlus ma anche Samsung e Motorola.

