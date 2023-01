OnePlus Nord CE 3 è in fase di test ma forse ci sarà da attendere

Non solo top di gamma per OnePlus: il nuovo flagship OP11 è ufficiale ma si cominciano a delineare anche i dettagli del prossimo dispositivo dedicato alla fascia media. OnePlus Nord CE 3 dovrebbe fare da apripista per il nuovo anno e in questo approfondimento andiamo a scoprire insieme tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato. Ecco i leak e le conferme viste finora!

Aggiornamento 10/01: si torna a parlare del prossimo modello della gamma CE, in arrivo quest'anno. Trovate le ultime novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata a “Prezzo e uscita”.

OnePlus Nord CE 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

L'attuale Nord CE 2 si basa su un modulo fotografico che si eleva dalla scocca, con uno stile elegantissimo ispirato ad OPPO. Con il nuovo OnePlus Nord CE 3, invece, sembra che il look viri verso la recente serie Realme 10, con un doppio anello fotografico a filo con la scocca, affiancato dal Flash LED. Le immagini render arrivano dal solito OnLeaks, insider decisamente affidabile.

Lo smartphone presenta bordi sottili, un mento leggermente pronunciato, un punch hole per la selfie camera ed un lettore d'impronte laterale, integrato nel tasto di accensione.

Passando ai dati tecnici, secondo le varie indiscrezioni lo smartphone avrà dalla sua uno schermo LCD IPS flat da 6.7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Si tratta di un passo indietro rispetto a Nord CE 2, dotato di un AMOLED (anche se a 90 Hz, ma con sensore ID integrato).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3 sono trapelate già da un po' anche se – ovviamente – è bene attendere ulteriori dettagli. Il dispositivo dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 695, con memorie RAM fino a 12 GB e fino a 256 GB di storage. Ricordiamo che l'attuale CE 2 è mosso dal Dimensity 900.

La batteria passerebbe invece a 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Lato software è impossibile non aspettarsi la presenza di Android 13, sotto forma di OxygenOS 13.

Concludiamo con il comparto fotografico, affidato ad un triplo modulo da 108 + 2 + 2 MP; frontalmente, invece, dovremmo avere una selfie camera da 16 MP.

OnePlus Nord CE 3 – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni e peso sconosciuti;

Display IPS LCD da 6.7″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 120 Hz ;

da (2400 x 1080 pixel), ; Chipset Qualcomm Snapdragon 695 ;

; CPU octa-core: 6 nm, 2 x Kryo 660 Gold (Cortex-A78) 2.2 GHz , 6 x Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 1.7 GHz;

, 6 x Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 1.7 GHz; GPU Adreno 619 ;

; 8/12 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W;

con ricarica da 67W; Fotocamera da 108 + 2 + 2 MP con PDAF e flash LED;

con PDAF e flash LED; Selfie camera da 16 MP;

Lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D;

Dual SIM 5G , Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm;

, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm; Android 13 sotto forma di OxygenOS 13.

OnePlus Nord CE 3 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OnePlus Nord CE 3 non è stata ancora svelata; nonostante ciò l'ipotesi più plausibile è che il debutto sia atteso a inizio 2023 (durante il primo trimestre del nuovo anno). Tuttavia in queste ore ha cominciato a farsi strada un'altra possibilità: l'azienda avrebbe iniziato i test del dispositivo dal nome in codice Larry, ossia OnePlus Nord CE 3. Nonostante ciò un report sostiene che il dispositivo arriverà in India a giugno o addirittura a luglio. Ci sarà da attendere davvero così a lungo?

This is OnePlus product codenamed "Larry": https://t.co/EhjadhSFOi — Max Jambor (@MaxJmb) January 10, 2023

Mancano indiscrezioni sul prezzo: ricordiamo che l'attuale Nord CE 2 è stato lanciato in Italia a partire da 359€, quindi ci aspettiamo almeno una cifra simile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il