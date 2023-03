Xiaomi presenta Robot Vacuum E10: aspirazione da 4000 Pa e prezzo conveniente

Xiaomi continua a rimpinguare il mercato dei robot aspirapolvere con nuovi dispositivi che aumentano le prestazioni e abbassano il prezzo medio. In questo caso, con il nuovo Xiaomi Robot Vacuum E10, l'azienda propone un robottino dalla super aspirazione ad un prezzo davvero interessante.

Xiaomi Robot Vacuum E10: prestazioni e prezzo al prezzo al top per il nuovo robottino

Xiaomi Robot Vacuum E10 è un robot aspirapolvere in grado di fornire un'aspirazione da 4000 Pa per catturare qualsiasi tipo di sporcizia si presenti sul suo cammino. Il corpo snello, con solo 8 centimetri di altezza, gli permette di infilarsi sotto mobili e divani per pulire ogni angolo della casa e non lasciare scampo alla polvere che spesso si annida nei nostri appartamenti.

I sensori di cui è dotato il robottino gli permettono di navigare agilmente in tutta la casa, evitando gli ostacoli e creando una efficiente mappa che gli consente di andare a pulire punti specifici dell'abitazione in modo rapido. Il modello E10 è dotato anche di un altoparlante dal quale informerà l'utente sui vari stati delle operazioni di pulizia.

Questo dispositivo, inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, mentre la batteria da 2600 mAh gli consente di pulire facilmente un appartamento di medie dimensioni con una sola ricarica.

Xiaomi Vacuum E10 è attualmente disponibile in Malesia al prezzo di circa 200€ (899 ringgit) ma dovrebbe arrivare in tempi brevi anche nel resto del mondo.

