GOGOBEST GF600 e Bezior M2 sono le e-bike perfette per le prime gite di primavera

Con l'arrivo della primavera e della bella stagione le giornate si allungano (ci sono più ore di luce) e comincia a fare capolino anche quella voglia di avventura, di gite fuori porta e di escursioni all'aria aperta. Prendete al volo l'occasione per passare alla mobilità green oppure per cambiare la vostra e-bike con un modello migliore: GOGOBEST GF600 e Bezion M2 sono le bici elettriche più adatte per accompagnarvi nelle vostre avventure, sia in città che attraverso sentieri più impervi!

GOGOBEST GF600 e Bezior M2 in offerta con codice sconto: passa alla mobilità green e risparmia!

I due modelli che vi proponiamo oggi sono in sconto con Coupon grazie alle offerte di primavera dello store GOGOBEST. Si tratta di soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, dal design accattivante e tanta potenza (utile per affrontare strade sterrate e pendenze).

Per quanto riguarda GOGOBEST BF600, è una Mountain Bike elettrica che solitamente non ha bisogno di presentazioni. La bici è adatta agli utenti più sportivi e avventurosi (data la sua natura) ma si muove agilmente anche in città. Equipaggiato con un motore da 1000W e ruote fat da 26×4″, il veicolo è in grado di affrontare qualsiasi tipo di strada e ogni sfida.

Grazie al display LCD è possibile visualizzare tutti i parametri della sessione con la massima chiarezza e comodità mentre la batteria da 48V 13Ah offre un'autonomia fino a 110 Km. La bici elettrica raggiunge una velocità massima di 25 Km/h ed è adatta a sfidare pendenze con inclinazione fino a 35°.

Completano il quadro un cambio Shimano a 7 velocità, un freni a disco e sospensione anteriore a forcella. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

Bezior M2 è l'alternativa meno aggressiva ma senza rinunciare alle performance. In questo caso parliamo di una bici elettrica da città, pensata per un pubblico femminile. Il modello M2 mostra un motore da 250W, una batteria da 48V 12,5Ah e pneumatici da 26×1,95″: la velocità massima è di 25 Km/h, con un'autonomia fino a 80 Km e prestazioni in salita fino a 35°.

Anche in questo caso non manca il display LCD posizionato sopra il manubrio, così come il cambio Shimano a 7 velocità, freni a disco e sospensione anteriore.

Com'è facile intuire, la bici “perde” le sue caratteristiche fat e null'altro. Semplicemente ci troviamo alle prese con un modello da città, dalla guida comoda e stabile (e con pratico portapacchi).

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

