Preordina OnePlus Nord 3 e ricevi in regalo la stampante per smartphone Fujifilm INSTAX

Il nuovo modello della serie Nord sta arrivando: nelle scorse ore la compagnia asiatica ha annunciato la data di presentazione in Italia ed ora arrivano dettagli in merito ad un'offerta lancio dedicata agli amanti della fotografia (specialmente da mobile). Con OnePlus Nord 3 5G è possibile ricevere in regalo una stampante per smartphone Fujifilm INSTAX: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

OnePlus Nord 3 5G sta arrivando e c'è anche un regalo: come ricevere la stampante Fujifilm INSTAX gratis

L'evento di lancio di OnePlus Nord 3 5G è fissato per il 5 luglio: si tratta del nuovo medio gamma dell'azienda, un dispositivo che punta forte proprio sul comparto fotografico. Effettuando il preordine del dispositivo si riceverà in regalo una stampante Fujifilm INSTAX Mini Link 2 personalizzata: la soluzione perfetta per stampare in alta risoluzione le foto scattate con il vostro nuovo smartphone.

Per quanto riguarda la nuova aggiunta alla gamma, OnePlus ha confermato che nei prossimi giorni arriveranno maggiori novità sulle sue caratteristiche.

La promo lancio dedicata a OnePlus Nord 3 5G è disponibile tramite lo store ufficiale: effettuando il preordine del nuovo modello tra il 5 luglio e il 21 luglio è possibile scegliere un regalo gratuito durante la procedura di check-out, fino ad esaurimento scorte. A seconda della versione del dispositivo, gli utenti potranno optare per una stampante per smartphone Fujifilm INSTAX Mini Link 2 con una pellicola da 10 scatti (per la configurazione con RAM più estesa) oppure un paio di auricolari true wireless Nord Buds 2 (per tutti gli altri tagli). La promozione è valida solo sul sito ufficiale e fino ad esaurimento scorte.

Vuoi conoscere tutti i dettagli del nuovo OnePlus Nord 3 5G prima del debutto? Allora dai un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le