La power station Oukitel è l’alleata di gite e campeggi: mai più senza corrente!

Il campeggio è una delle modalità di vacanza più note, con tante persone che amano andare in camper o in tenda. Ma con la tecnologia di oggi, ove lo si necessitasse, c'è bisogno di un'alimentazione elettrica adeguata e quindi, una soluzione come la power station portatile Oukitel P501 potrebbe fare proprio al caso di questo tipo di utenti, specie se è protagonista di un'offerta con codice sconto su Geekbuying con spedizione dall'Europa.

Codice sconto Oukitel P501: come risparmiare sulla power station portatile in offerta

La forza della power station Oukitel nasce dal suo essere compatta e quindi facilmente portatile praticamente ovunque. A questo, è abbinata la possibilità di poter ricaricare una gran varietà di dispositivi, grazie alle tante porte presenti. La prima è quella per caricare alcuni veicoli elettrici, ma anche una porta DC, una AC, 5 porte USB Type-A e una Type-C, così da poter utilizzare laptop, smartphone o la vostra bici senza pensieri.

La potenza nominale è a 500W, mentre quella di picco è 1.000W, con una batteria da 505 Wh (140.400 mAh). Con la porta Type-C e quella Type-A per il Quick Charging, riesce a ricaricare fino a 60W.

Inoltre, nel caso vi servisse un'illuminazione in più, potete usufruire della torcia LED da 4W integrata. Infine, per ricaricarla, potete affidarvi anche a dei pannelli solari, così da facilitare il processo (non sono inclusi).

La power station portatile Oukitel P501 scende ad un prezzo super convenite grazie alla nuova offerta con codice sconto di Geekbuying; ovviamente non può mancare la comoda spedizione (gratuita) dai magazzini europei dello store.

