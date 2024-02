Huawei P70, P70 Pro e P70 Art: immagini render, il nuovo look fa discutere

Aggiornamento 29/02: nuove immagini render ci mostrano come potrebbe cambiare la fotocamera della serie P70, le trovate nell’articolo.

Finora non avevamo alcuna prova al riguardo, ma adesso che sono apparse in rete le immagini render della serie Huawei P70 abbiamo un’idea di come sarà fatta. Come per le scorse generazioni, anche a questo giro la famiglia dovrebbe essere composta da tre smartphone: P70 base, P70 Pro e P70 Art. Con la serie P60, i primi due modelli avevano la stessa identità estetica, mentre P60 Art aveva linee più sinuose e curve: ma cosa cambierà con P70?

Le immagini render ci svelano come cambierà il design della serie Huawei P70

Il render, postato su Weibo dal leaker Digital Chat Station, ci mostra una presunta immagine di Huawei P70, senza specificare di quale modelli si tratti, anche se possiamo presumere sia il modello base e forse anche P70 Pro. Il protagonista è unicamente il modulo fotografico, che rispetto a P60 ha una forma più quadrata, integrando una tripla sensoristica per la fotocamera. Una conferma proverrebbe dalla foto dal vivo di un componente metallico che comporrebbe il rinnovato modulo fotografico.

Crediti: Weibo

C’è poi un’altra ipotesi, sulla base del succitato modulo fotografico, ovvero che Huawei P70 e P70 Pro possano avere una fotocamera triangolare anziché quadrata, richiamando in parte le forme viste su P60 Art.

Ci sarebbe invece una direzione diversa per Huawei P70 Art, che come P60 Art potrebbe adottare un’estetica più particolare, con un modulo fotografico di forma differente. Le immagini render che stanno circolando in rete sono tutt’altro che attendibili al 100%: premesso questo, ci mostrano una fotocamera sagomata in maniera apparentemente poco ordinata, mischiando curve e linee dritte. Sarà effettivamente così?

Per il momento, le informazioni affidabili sotto il profilo estetico sono scarse ed è difficile capire concretamente quali saranno i cambiamenti nel design. Al contrario, in termini di specifiche sappiamo già diverse cose, fra scheda tecnica, System-on-a-Chip, fotocamera, apertura variabile e data di presentazione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le