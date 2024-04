Huawei P70 Pro su GeekBench: sfida allo Snapdragon 8 Gen 2

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma pochi giorni ci dovrebbero separare dalla data di presentazione della serie Huawei P70, che forse anche per questo che è stata avvistata su GeekBench. Quando un nuovo smartphone è ormai prossimo al debutto accada molto di frequente che faccia la sua apparizione sui vari portali di benchmarking di riferimento.

La serie Huawei P70 fa la sua apparizione su GeekBench con punteggi molto alti

Quelli che sono stati rivelati da GeekBench sono tre modelli, anche se si vocifera che la serie Huawei P70 potrebbe essere composta da ben cinque diverse varianti. Nei benchmark vediamo tre sigle: AL10, AL80 e AL00, elencate in ordine di potenza secondo quelli che sono i punteggi ottenuti in fase di test.

AL10 e AL80 dovrebbero essere Huawei P70 e P70 Pro, e dovrebbero avere la stessa piattaforma hardware della serie Mate 60: i rispettivi punteggi sono di 1.243/3.840 e 1.348/4.114 punti in single/multi-core, in linea con quelli del Kirin 9000S e quindi indietro di qualche generazione rispetto alla concorrenza di fascia alta.

C’è poi AL00, quello che potremmo indicare come Huawei P70 Pro+/Art, che con il suo punteggio di 1.784/4.589 punti punta più in alto, ponendosi a metà fra i punteggi GeekBench di Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 3. Questo miglioramento nelle performance sarebbe dovuto al nuovo SoC proprietario:

AL10/AL80: 2 x 2,62 GHz + 6 x 2,15 GHz + 4 x 1,53 GHz

AL00: 1 x 3,19 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 2,02 GHz

Anziché una CPU 12-core come il Kirin 9000S, questo SoC avrebbe una più comune CPU octa-core che però arriverebbe fino a 3,19 GHz. La configurazione sarebbe molto simile a quella dello Snapdragon 8 Gen 2, che una CPU 1 x 3,2 GHz + 4 x 2,8 GHz + 3 x 2,0 GHz. C’è chi dice che potrebbe trattarsi del vociferato Kirin 9010 ma le specifiche trapelate non corrispondono, e non è da scartare l’ipotesi bufala. I benchmark GeekBench sono falsificabili abbastanza facilmente, ed è possibile che qualcuno abbia alterato i nomi di un Huawei Mate 60 e di un qualsiasi modello con Snap 8 Gen 2 per ingannarci, perciò prendete queste informazioni con le pinze.

