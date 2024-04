SkyEcho Free ONE è il nuovo proiettore portatile con Android e WiFi 6, a soli 115€

Compatto e leggero, dotato di una pratica borsa/custodia per il trasporto, il proiettore smart SkyEcho Free ONE è una soluzione nuova di zecca e ricca di caratteristiche interessanti, ad un prezzo contenuto: risparmia con il codice sconto di Banggood e c’è anche la spedizione EU!

Crediti: SkyEcho

Grazie al suo design compatto e al corpo con stand regolabile, SkyEcho Free ONE è il proiettore smart perfetto da portare con sé ad ogni occasione, per serate cinema all’aperto, presentazioni e quant’altro. Il dispositivo è in grado di proiettare uno schermo da 80″ fino a 200″, ha una luminosità di 350 ANSI Lumen e supporta la risoluzione nativa in Full HD (e la decodifica in 4K). Non mancano due speaker integrati (da 5W ciascuno, con audio surround) e funzioni utilissime come l’autofocus e la correzione trapezoidale automatica. In termini di connettività sono presenti sia il WiFi 6 che il Bluetooth 5.2, per la massima stabilità; presente all’appello il supporto a Miracast e AirPlay mentre il sistema operativo è basato su Android. Quindi è possibile installare tantissime app, tra cui YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+ e non solo.

Crediti: SkyEcho

Il nuovo proiettore portatile SkyEcho Free ONE debutta su Banggood e ovviamente non poteva mancare un codice sconto dedicato: il prezzo scende a soli 114,9€ con spedizione gratis dall’Europa, una cifra decisamente interessante viste le caratteristiche del dispositivo. Quando effettui l’acquista assicurati di aver selezionato la versione con presa EU! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

