Udio è una nuova AI in grado di generare canzoni intere: l’incubo di ogni artista

Un gruppo di ex dipendenti di Google DeepMind in questi giorni ha lanciato Udio, una nuova fenomenale intelligenza artificiale generativa in grado di comporre intere canzoni partendo da una semplice indicazione testuale. Di servizi simili ne abbiamo già visti in passato, ma la qualità e la lunghezza delle canzoni generate da questa AI sembra aver già spaventato gli artisti musicali di tutto il mondo.

Udio è fenomenale nel creare canzoni complete: i timori degli artisti si sono concretizzati?

Crediti: Udio

Udio è una intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti di creare musica da semplici istruzioni di testo specificando argomenti, generi e altri parametri che vengono poi trasformati in tracce di qualità professionale. Chiunque abbia in mente almeno una melodia, un testo o un’idea, adesso può trasformarla in una canzone completa.

I risultati hanno una qualità talmente elevate (seppur siano richiesti un po’ di tentativi) che gli artisti di tutto il mondo sembrano essere già allarmati: su reddit infatti diversi utenti hanno definito Udio “un’AI spaventosa“, proprio con la capacità di realizzare senza troppi problemi intere canzoni in pochissimi minuti.

Udio è attualmente disponibile per tutti in versione beta attraverso il sito web ufficiale e per il momento è totalmente gratuita con la possibilità di creare fino a 1200 canzoni in un mese. Gli sviluppatori, tuttavia, visto il grande successo del progetto hanno avvisato che potrebbero esserci rallentamenti nella generazioni dei brani a causa della grande mole di traffico sui server.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le