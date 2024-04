Home Assistant OS 12.2 disponibile da oggi: tutte le novità

Continua lo sviluppo dell’edizione sistema operativo di Home Assistant, l’ecosistema per la casa smart fai-da-te utilizzato da centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo. Grazie alla versione 12.2, disponibile a partire da oggi, l’OS guadagna una serie di bugfix ed upgrade, incluso l’aggiornamento del kernel di Linux su cui è basato il sistema operativo.

Home Assistant OS 12.2: arrivano bugfix e nuovo kernel Linux 6.6.25

Home Assistant OS 12.2 è disponibile da oggi per tutti gli utenti che sfruttano l’ecosistema fai-da-te per la smart home in modalità sistema operativo. Tra le novità più importanti troviamo l’aggiornamento a Docker 25 e l’upgrade del kernel di Linux alla versione 6.6.25 su tutte le piattaforme che supportano l’OS. Di seguito trovate il changelog completo.

Aggiornamento del Buildroot alla versione 2024.02

Abilitato il supporto MPTCP

Aggiornato Docker a v25.0.5

Docker 25 viene utilizzato per installare i pacchetti in hassio

HA CLI viene eseguito in modalità interattiva solo se stdout è in terminale

Ignorata la barriare CP15 non esistente nelle istruzioni di emulazione

Aggiornamento del kernel Linux a 6.6.25 su tutte le piattaforme

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nella sezione “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti“, per vedere immediatamente notificata la presenza della versione 12.2 di Home Assistant OS.

