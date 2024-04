Huawei FreeBuds Lipstick 2 ufficiali: le TWS diventano un accessorio alla moda

Nelle scorse ore il colosso tecnologico cinese ha lanciato alcune novità in patria: il portatile MateBook X Pro 2024, la nuova Band 9 ed anche un paio di auricolari true wireless molto particolari. Le Huawei FreeBuds Lipstick 2 sono le TWS alla moda e si presentano con un look rinnovato e tanta eleganza: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello cinese).

Huawei FreeBuds Lipstick 2: caratteristiche e prezzo delle nuove TWS che sembrano un rossetto | Ufficiali

Rispetto al modello lanciato nel 2021, stavolta la compagnia asiatica ha deciso di cambiarie stile e trasformare i suoi auricolari pensati per il pubblico femminile in un vero e proprio accessorio alla moda. Le prime cuffiette FreeBuds Lipstick hanno debuttato in un formato particolare: la custodia sembra un rossetto e il dispositivo potrebbe trarre in inganno ad una prima occhiata. Le cose cambiano con Huawei FreeBuds Lipstick 2: la custodia di ricarica è leggermente più grande rispetto a quella del primo capitolo e grazie ad un pratico cordino (in pelle, ma anche in metallo o con perline) si trasforma in una sorta di elegante borsetta. Insomma, Huawei ha deciso di passare da un formato che si ispira ad un oggetto cosmetico, ad un accessorio che può essere esibito come parte del proprio outfit.

La custodia misura 78,5 x 28,9 mm per un peso di circa 78 grammi; gli auricolari all’interno hanno un design identico a quello delle Huawei FreeBuds 5. Si tratta di TWS a goccia, con indossabilità semi in-ear: un formato che permette di utilizzarle con la massima comodità ed un effetto finale particolarmente stiloso. Tra le varie caratteristiche tecniche abbiamo driver da 11 mm, il supporto all’audio L2HC e LDAC, la certificazione IP54, il Bluetooth 5.2 e la cancellazione attiva del rumore ANC. In termini di autonomia si parla di circa 5 ore con una singola carica e fino a 24 ore utilizzando la custodia (con ANC disattivato).

Le nuove TWS Huawei FreeBuds Lipstick 2 sono state lanciate in Cina nelle colorazioni String White e Phantom Black, al prezzo di 1.699 CNY, ossia circa 219€ al cambio attuale. Al momento non sappiamo se e quanto arriveranno in Italia: comunque visto che il primo modello è stato lanciato anche da noi e probabile che avverrà lo stesso anche per la nuova versione.

