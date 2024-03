Huawei Band 9 ufficiale: tanta autonomia e funzioni salutistiche

Dopo essere trapelata in lungo e largo, adesso Huawei Band 9 è stata presentata ufficialmente, e con essa tutte le caratteristiche che la contraddistinguono. È il nuovo modello di smartband dell’azienda cinese, un indossabile che non stravolge quanto visto con il predecessore, migliorandone le specifiche tecniche.

Huawei lancia ufficialmente la nuova smartband Band 9: tutte le novità

Crediti: Huawei

Huawei Band 9 ha una scocca dallo spessore di 8,99 mm e un peso di soli 14 grammi per risultare comoda da indossare tutti i giorni, grazie anche a una batteria che le conferisce fino a 14 giorni di autonomia (che scendono a 9 con un utilizzo standard), con 45 minuti per la ricarica completa. Le colorazioni disponibili per il cinturino fluoroelastomero, migliorato nella sua morbidezza sulla pelle, sono cinque: nero stellare, bianco sabbia, blu elettrico (in nylon intrecciato), giallo limone e rosa chiaro, tutte con certificazione 5ATM per le immersioni.

Ha uno schermo AMOLED da 1,47″ con formato rettangolare, lo stesso del modello precedente ma con un migliorato sensore di luminosità per la sua regolazione automatica; sul frame laterale è presente un tasto fisico per l’interazione con l’interfaccia HarmonyOS. Con connettività Bluetooth 5.3, le funzionalità salutistiche comprendono oltre 100 modalità di allenamento, coadiuvate dai vari sensori per frequenza cardiaca, SpO2, TruSleep 4.0 monitoraggio del sonno e TruSeen 5.5 per eventuali anomalie cardiache.

Huawei Band 9 è stata presentata ufficialmente in Malesia ma mancano informazioni sul prezzo di vendite e della sua futura disponibilità nei mercati occidentali.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le