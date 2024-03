L’AI di Apple sarà basata su Gemini? Nuova partnership con Google in vista

La tanto attesa intelligenza artificiale generativa di Apple potrebbe essere potenziata da una partnership a sorpresa, almeno secondo quanto riportato da fonti autorevoli. Le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che l’azienda guidata da Tim Cook sarebbe attivamente in contatto con Google per ottenere un accordo che porterebbe Gemini sui prossimi iPhone.

Apple e Google al tavolo delle trattative: Gemini arriverà su iPhone?

Crediti: Google

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple sarebbe in trattativa con Google per introdurre su iPhone il motore per l’intelligenza artificiale utilizzato da Gemini. L’accordo, infatti, sembrerebbe prevedere che l’AI di Mountain View possa alimentare alcune delle funzioni esclusive in arrivo con il prossimo iOS 18.

Google attualmente propone tre diversi modelli di Gemini: Ultra per le operazioni più complesse, Pro per il chatbot sul web e Nano che è in grado di operare direttamente sul dispositivo. Al momento, purtroppo, non si conoscono i dettagli relativi a quale modello Apple intenda licenziare per se, ma è lecito aspettarsi maggiori informazioni già al prossimo WWDC di giugno.

