Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Joy sono i nuovi occhiali pensati per ascoltare la musica

Dopo i teaser dei giorni scorsi, la compagnia cinese ha lanciato in patria i nuovi occhiali intelligenti Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Joy Edition, soluzione pensata per ascoltare la musica ed effettuare chiamate senza l’ingombro degli auricolari: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di questa novità.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Joy Edition: caratteristiche e prezzo dei nuovi occhiali intelligenti in versione Lite

Crediti: Xiaomi

Nonostante i teaser facessero pensare ad un secondo capitolo, in realtà la casa cinese ha optato per una versione rinnovata del modello già esistente e lanciato a giugno del 2023. Gli occhiali Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Joy Edition presentano un look simile alla versione presentata lo scorso anno e sono disponibili con sei montature opzionali; ovviamente è possibile utilizzare lenti graduate o selezionare anche quelle da sole. A differenza degli occhiali smart AR del brand (i più recenti risalgono al MWC 2023), siamo alle prese con una soluzione pensata per l’esperienza audio.

Crediti: Xiaomi

Il dispositivo, infatti, consente l’ascolto tramite un sistema surround a 360° basato sulla tecnologia a conduzione ossea: non c’è bisogno di auricolari all’interno dell’orecchio perché il suono viene trasmesso direttamente al nervo uditivo attraverso l’osso, senza passare per il condotto uditivo. La qualità del suono viene migliorata tramite l’utilizzo di un particolare algoritmo, utile anche per migliorare l’audio durante le chiamate. In termini di autonomia si parla di circa 10 ore di riproduzione musicale e fino a 7 ore di telefonate, con un tempo in standby di circa 11 giorni. La batteria si alimenta tramite ricarica magnetica. Il tutto ha un peso di circa 37,7 grammi e sono anche disponibili varie tipologie di naselli regolabili, per il massimo comfort. I controlli avvengono tramite un’area touch posizionata sulle aste e non manca la possibilità di usufruire dei comandi vocali.

Crediti: Xiaomi

I nuovi Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Joy Edition sono stati lanciati in Cina e sono disponibili in crowdfunding tramite YouPin al prezzo di circa 58€ al cambio (circa 459 CNY). Non sembrano essere presenti grandi differenze tra quello modello e il primo capitolo, a parte il look di alcune montature: l’autonomia è maggiore e il peso è leggermente più contenuto (grazie all’uso della plastica), mentre la tecnologia alla base è essenzialmente la stessa.

