Xiaomi SU7 ha un prezzo di vendita ufficiale? Risponde l’azienda

Aggiornamento 25/03: l’azienda torna a parlare del prezzo di Xiaomi SU7, trovate i dettagli nell’articolo.

Il 2024 sarà l’anno di debutto ufficialmente della Xiaomi SU7, la prima auto elettrica della compagnia co-fondata da Lei Jun, che negli ultimi anni si è focalizzato proprio sull’ingresso di Xiaomi nell’industria automobilistica. E quando si parla di Xiaomi, un argomento sempre molto chiacchierato è quello del prezzo di vendita, visto che l’azienda cinese ha fondato buona parte della sua storia e del suo successo su una gestione oculata dei prezzi al pubblico.

Si riaccendono i rumor attorno al prezzo di vendita dell’auto elettrica Xiaomi SU7

Crediti: Xiaomi

Nonostante siano state presentate al pubblico con tutte le rispettive caratteristiche tecniche e abbiano una data di vendita, Xiaomi SU7 ed SU7 Max non hanno ancora un prezzo di listino, e questo non fa che tener vivo il fuoco dei rumor. Ecco quindi che su Weibo e WeChat sono trapelate cifre su cifre, con alcuni che sostengono che si partirà da 369.000 CNY (circa 47.500€), chi da 599.000 CNY (circa 77.200€).

Inizialmente, il direttore delle pubbliche relazioni Wang Hua affermo su Weibo che “fino al lancio ufficiale dell’auto elettrica Xiaomi, tutte le informazioni e i poster con varianti e prezzi sono falsi“. Questo perché, come precisato dalla dirigenza, Xiaomi non ha ancora deciso definitivamente, pertanto nessuno può saperlo veramente e potrebbero sempre cambiare all’ultimo.

A tal proposito, il CEO Lei Jun ha recentemente affermato che la loro sarà “l’auto più bella, più facile da guidare e più intelligente” a un prezzo sotto i 500.000 CNY, circa 64.000€. Cifre che potrebbero non sembrare non propriamente economiche, pur ricordando che la rivale Tesla Model S parte da 698.900 CNY (90.000€). Bisognerà anche capire se quello sarà il prezzo per il modello base o se di quelli più avanzati, con le voci di corridoio che suggeriscono l’esistenza non di due ma di quattro versioni di SU7.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le