Samsung Galaxy Z Fold 6 come S24 Ultra: il primo pieghevole in titanio?

Nell’evoluzione dei materiali adoperati nell’industria degli smartphone, il titanio è una delle ultime novità, e potremmo vederlo anche a bordo di Samsung Galaxy Z Fold 6. Dopo Apple, Samsung è stato il primo produttore Android a utilizzarlo, con Galaxy S24 Ultra che vanta di averlo portato sul mercato. E dopo di esso, il prossimo pieghevole della casa sud-coreana potrebbe essere il primo della sua categoria a fare altrettanto.

Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà il primo smartphone pieghevole con scocca in titanio?

Crediti: OnLeaks x Smartprix

Lo dice il leaker Revegnus su X: Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà degli elementi in titanio. Non è la prima volta che circola questa voce, visto che mesi fa si parlava dell’implementazione del titanio in una maniera non propriamente identica a quella di Samsung Galaxy S24 Ultra. Questo perché parliamo di due smartphone strutturalmente diversi: da un lato un telefono tradizionale, dall’altro uno pieghevole, anche se non è ancora chiaro come verrà utilizzato il titanio su Fold 6.

Viene poi da chiedersi se accadrà lo stesso con Samsung Galaxy Z Flip 6, anche se il suo prezzo inferiore potrebbe non permetterlo. In generale, sostituire l’alluminio col titanio permetterebbe a Samsung di offrire un pieghevole più resistente alle cadute, nonostante si vociferi che sarà più sottile di Z Fold 5. Potrebbero aiutare anche le nuove tecnologie Ultra-Thin Glass e IronFlex: ciò potrebbe però comportare un aumento di prezzo, e alcuni potrebbero optare per il meno costoso Galaxy Z Fold 6 FE.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le