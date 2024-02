Come cambierà Samsung Galaxy Z Fold 6? Ce lo dice un nuovo leak

L’impressione è che il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 6 porterà con sé una serie di migliorie che potrebbero essere più che apprezzate da parte dei potenziali consumatori. Nella storia dei suoi smartphone pieghevoli, Samsung è stata spesso criticata per implementare delle specifiche non all’altezza della competizione cinese, che si parli di Huawei, Honor, OPPO, vivo o Xiaomi.

Samsung Galaxy Z Fold 6: un leaker elenca quali sarebbero le sue novità.

Ne parla il leaker Chun Bhai, che riporta una serie di specifiche riportate dalle sue fonti interne. Partiamo col dire che Samsung Galaxy Z Fold 6 sarebbe privo di slot S Pen: lo stylus sarà supportato, ma chi vorrà utilizzarlo dovrà ancora una volta utilizzare un case dedicato. Il motivo di tale assenza sarebbe la volontà del produttore di concentrarsi sul miglioramento della qualità costruttiva, visto che rispetto all’attuale Z Fold 5 avrebbe un rinnovato form factor con schermo esterno che salirebbe da 6,2″ a 6,4″, sarebbe più sottile e più resistente, fra certificazione IPX8, nuovo vetro UTG e cerniera IronFlex.

La scheda tecnica si baserebbe ovviamente su Snapdragon 8 Gen 3, SoC alimentato con una batteria aumentata da 4.400 a 4.600 mAh, probabilmente con ricarica a 25W e wireless a 15W. Disponibile in tre colorazioni non specificate, introdurrebbe un telaio in titanio sulla scia di Samsung Galaxy S24 Ultra. Ci sarebbe poi una tripla fotocamera da 50+12+10 MP nuovamente con ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x, smentendo ancora una volta le precedenti indiscrezioni.

