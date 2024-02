Buone nuove per Samsung Galaxy Z Fold 6: più sottile di Z Fold 5

Di tutti i pieghevoli in circolazione, non si può certo dire che quelli fabbricati da Samsung siano i più compatti sul mercato, ma con Samsung Galaxy Z Fold 6 le cose potrebbero cambiare. Allo stato attuale, il record di spessore va a Honor Magic V2, che può vantare un ingombro di soltanto 10,1 da chiuso che diventano 4,8 da aperto, così come Huawei Mate X5, che misura 11,1 mm da chiuso e 5,3 mm da aperto. C’è poi Samsung Galaxy Z Fold 5, il cui telaio si sviluppa in uno spessore superiore, pari a 13,4 mm da chiuso e 6,1 mm da aperto.

La scocca di Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà più rifinita rispetto a quella di Z Fold 5

Z Fold 6 is super thin. pic.twitter.com/JfsExkDafK — Rjey (@RjeyTech) February 21, 2024

Prendendo per buono il leak dell’insider Rjey, il futuro Samsung Galaxy Z Fold 6 scenderebbe dai 13,4 mm di Z Fold a uno spessore di 11 mm, sempre più vicino a quello degli smartphone tradizionali. La fuga di notizie è accompagnata da un’immagine render, quasi sicuramente un rifacimento dell’attuale modello, un mockup per dare un’idea di come dovrebbe apparire la nuova scocca.

Per il suo prossimo pieghevole, la compagnia sud-coreana potrebbe aver studiato una serie di novità sotto il profilo strutturale, con un pieghevole più rifinito e resistente che mai. A partire dal rinnovato form factor, con un display esterno più ampio e la possibilità di certificazione militare grazie anche a novità come cerniera IronFlex e nuovo vetro UTG.

