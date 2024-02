Gli account Facebook, Instagram e Messenger si separano: adesso in rollout

Il Digital Markets Acts (DMA) voluto dall’Unione Europea entrerà in vigore tra non molte settimane, e le aziende indicate dalla commissione come “Gatekeeper” si stanno pian piano adeguando a quelli che sono i cambiamenti necessari per continuare ad operare nel vecchio continente. Meta, per esempio, ha annunciato oggi che gli account relativi a Facebook, Messenger e Instagram potranno non essere più collegati tra di loro.

In Europa gli account di Meta non saranno più legati tra di loro

Molto presto gli utenti Instagram e Facebook nei territori EU (tra cui l’Italia), EEA e Svizzera avranno la possibilità di separare i propri account l’uni dagli altri. In questo modo le informazioni non verranno più condivise e raccolte sotto un unico utente, ed ogni account avrà le proprie informazioni e personalizzazioni.

Lo stesso discorso sarà valido anche per Facebook Messenger, Marketplace e Gaming: i tre servizi, infatti, offriranno la possibilità di scollegarsi dall’account principale andandone a creare uno totalmente nuovo relativo soltanto alla piattaforma di riferimento.

Meta non ha ancora annunciata la data esatta dell’arrivo dei cambiamenti, ma quest’ultimi dovranno essere implementati prima della fine di marzo 2024: il termine ultimo per l’adeguamento ai servizi sotto il DMA.

Aggiornamento 22/02: adesso in rollout la separazione dei profili

A partire da oggi, gli utenti in Europa che effettuato l’accesso ad uno dei social network di Meta, quali possono essere Facebook, Instagram oppure Threads, verranno accolti da una nuova schermata che chiederà che tipo di profilo utilizzare. Scegliendo l’opzione per continuare con il proprio profilo si dovranno accettare nuovamente i termini e le condizione di Meta, altrimenti sarà possibile continuare senza utilizzare un profilo, eliminando di conseguenza il precedente.

