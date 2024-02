Google prepara il nuovo design per la pagina di login: in arrivo il Material You?

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una grande varietà di redesign delle interfacce di Google, tutte con un punto in comune ben preciso: il linguaggio di design Material You. Il prossimo servizio ad essere rinnovato nella grafica, tuttavia, sembra essere uno con cui abbiamo a che fare davvero tutto i giorni: la pagina di login.

Una nuova interfaccia in arrivo: Google pronta a rinnovare anche il login

Crediti: Google

Effettuando l’accesso al proprio account Google, infatti, gli utenti vengono accolti da un nuovo avviso che informa gli utenti di un imminente cambio di interfaccia grafica. “Presto sarà disponibile una nuova interfaccia: Google sta migliorando la sua pagina di accesso per conferirgli un aspetto più moderno” si legge nel banner.

Il look più moderno potrebbe far sicuramente riferimento al Material Design 3, conosciuto anche come Material You, che caratterizza le app Android e da diversi mesi anche le web app dei servizi di Google. Purtroppo non ci sono tempistiche per l’arrivo del nuovo design, ma potrebbe non mancare molto vista la presenza del banner.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le