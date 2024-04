Dove comprare Lenovo Legion Y700 (2024): il tablet da gaming con display “opaco”

Dopo il debutto in patria la nuova versione del tablet da gaming di Lenovo è disponibile anche per noi occidentali. Scopri dove comprare Lenovo Legion Y700 (2024 o Super Control Edition), versione rinnovata equipaggiata con un display perfetto per giocare senza il fastidio dei riflessi!

Lenovo Legion Y700 (2024): dove comprare la nuova versione del tablet da gaming

Crediti: Lenovo

Similmente a quanto visto con la versione 2024, l’ultima incarnazione del tablet del brand cinese offre dimensioni compatte e la giusta via di mezzo tra specifiche e prezzo. Il dispositivo monta uno schermo da 8,8″ 2.5K a 144 Hz con rivestimento opaco ed è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1; il tutto è alimentato da una batteria da 6.550 mAh con ricarica da 45W. Continua a leggere per scoprire dove comprare Lenovo Legion Y700 (2024), ovviamente con un occhio al risparmio grazie al nostro Coupon Esclusivo.

Lenovo Legion Y700 (2024) è acquistabile su GizTop e c’è anche il nostro Coupon Esclusivo

Lo smartphone è disponibile all’acquisto presso lo store GizTop, un e-commerce specializzato in prodotti provenienti dalla Cina e lanciati esclusivamente nel paese asiatico. Il portale si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, è possibile pagare con PayPal (per una sicurezza assoluta) e inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il tablet, il software è la ZUI 14 su base Android 13 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di una versione multilingue (non sappiamo se è presente l’italiano, ma sicuramente c’è l’inglese). Il dispositivo, quindi, è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Cosa cambia con la nuova versione 2024?

Crediti: Lenovo Crediti: Weibo

La versione 2024 di Lenovo Legion Y700 non cambia le carte in tavola rispetto a quella lanciata lo scorso anno: il tablet è stato presentato anche alle nostre latitudini con il nome di Lenovo Legion Tab e le medesime specifiche. Tuttavia il modello del 2024 presenta una novità: il nome corretto sarebbe Lenovo Legion Y700 Super Control Edition e vanta la presenza di un display con finitura matte. Si tratta di uno schermo opaco realizzato per ridurre al minimo i riflessi in determinati scenari (anche all’aperto); inoltre anche il feedback tattile sarebbe migliorato, con una riduzione dell’attrito del 50%. La scheda tecnica non cambia e presenta le medesime caratteristiche: Y700 (2024) è uguale a Y700 (2023) e Legion Tab, l’unica differenza è rappresentata dallo schermo migliorato.

Dimensioni di 208,54 x 129,46 x 7,6 mm per 350 grammi

Certificazione IP assente

assente Display LCD IPS da 8,8″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a 144 Hz e finitura opaca (solo 2024)

da (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a e (solo 2024) Lettore d’impronte digitale di lato

raffreddamento al liquido con camera di vapore (Legion ColdFront)

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (1 x 3,19 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 730

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, USB-C 3.1 Gen 2 con DisplayPort 1.4

fotocamera da 13 + 2 MP con flash LED e macro

con flash LED e macro selfie camera da 8 MP

speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con ZUI 15

