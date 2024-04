È tempo di saldi di primavera su e-bike e monopattini, con i nuovi Coupon Geekmall!

Il bel tempo è ormai arrivato, l’aria di primavera riempie a pieno i polmoni e torna la voglia di stare all’aperto. Per i tuoi spostamenti scegli la mobilità green: questo è il momento perfetto per passare ad una e-bike o ad un monopattino elettrico, una scelta ecologica, votata al risparmio e che ti permetterà di goderti al meglio le belle giornate primaverili: risparmia con le offerte di Geekmall con nuovi codici sconto e tante offerte flash, ovviamente con spedizione gratis direttamente dall’Europa e la possibilità di pagare in tutta sicurezza con PayPal!

I saldi di primavera Geekmall continuano con tante e-bike e monopattini elettrici in sconto: ecco le migliori occasioni

Crediti: Myatu

La nuova promozione targata Geekmall dura fino al 23 aprile e ti permette di mettere le mani sulle migliori e-bike e monopattini elettrici, a prezzi assurdi. Tanti brand, una miriade di veicoli e la possibilità di risparmiare sia in offerta lampo che con i nuovi Coupon Generici pensati per l’evento. Di seguito trovi tutti i codice, da utilizzare prima di procedere con il pagamento per ottenere uno sconto in base alla soglia di spesa raggiunta.

Coupon 20Pedal15 – 15€ di sconto su una spesa di 200€

– 15€ di sconto su una spesa di 200€ Coupon 50Pedal30 – 30€ di sconto su una spesa di 500€

– 30€ di sconto su una spesa di 500€ Coupon 70Pedal40 – 40€ di sconto su una spesa di 700€

I veicoli in promozione sono davvero tanti e per scoprirli tutti non resta che dare un’occhiata alla pagina dedicata ai nuovi saldi Geekmall! Tuttavia abbiamo selezionato per voi alcuni dei modelli più convenienti ed interessati, perfetti sia per chi si approccia per la prima volta alla mobilità green che per i veterani che già utilizzano bici e monopattini da diverso tempo.

Crediti: Halo

Halo Knight H03 è una e-bike versatile, adatta sia a chi cerca una soluzione per gli spostamenti in città che per gli amanti dell’avventura e delle gite fuori porta. La bici, infatti, monta un potente motore da 1000W ed è dotata di pneumatici rinforzati da 25,5 x 3″: si tratta di un modello adatto all’asfalto ma anche alle salite più ripide e alle strade più accidentate. Ovviamente non mancano un doppi ammortizzatori (anteriore e posteriore) e doppi freni idraulici, per una guida confortevole e sicura. Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Myatu M0126 è una bici elettrica agile e scattante, con un motore da 250W, pneumatici da 26″ ed un cambio Shimano a 21 velocità. Insomma, parliamo di un modello in grado di offrire una guida fluida su asfalto, ottimo per gli spostamenti urbani all’insegna del risparmio e del rispetto per l’ambiente. Anche in questo caso abbiamo un sistema con doppi freni (a disco) mentre la batteria da 36V 12,5 Ah garantisce una grande autonomia, fino a 50-80 km in modalità assistita.

La nostra panoramica si conclude con JOYOR S10-S, un monopattino elettrico fuoristrada: il veicolo monta un potente motore da 1000W, con un’autonomia fino a 70-85 km (grazie alla batteria da 60V 18 Ah). Parliamo di una soluzione resistente, fatta per durare e per affrontare anche le strade più impervie: il telaio è in alluminio di grado aerospaziale mentre le ruote sono robuste e ammortizzate. Presenti all’appello doppi freni idraulici, la tecnologia Cruise Control, dei fari ultra-luminosi fino a 6 metri di distanza (per una guida sicura anche di notte) ed un pratico display LED per visualizzare tutti i dettagli della corsa.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le